El motociclista que murió al chocar contra un camión en la Ruta 65, era un policía retirado de Río Negro

El hombre murió el martes en un choque sobre la Ruta 65.

La Ruta Provincial 65 fue el escenario de otro trágico choque que dejó como resultado una víctima fatal, un hombre de 61 años. Si bien el hecho ocurrió el martes, este tomó mayor repercusión en las últimas horas cuando se confirmó que era un reconocido vecino que supo cumplir función como efectivo policial de Río Negro y actualmente estaba retirado.

Quién era el policía retirado de Río Negro que murió al chocar contra un camión en la Ruta 65

El choque fatal ocurrió el 20 de enero cerca de las 15, en la intersección de la Ruta Provincial y la calle Mosconi, en inmediaciones de las vías del ferrocarril a la altura de Cipolletti. La víctima fatal iba a bordo de una moto que, por circunstancias que aún se desconocen, impactó contra un camión.

A las pocas horas de confirmarse su muerte, se conoció que el hombre se llamaba Juan Carlos Huecho. Tenía 61 años, era oriundo de Allen y también era un policía retirado de la provincia de Río Negro.

Un excompañero de Huecho, escribió en sus rede sociales: «Lamento informar el fallecimiento del colega (retirado) JUAN CARLOS HUECHO. Acompañamos a su familia y amistades en este momento de profundo dolor y tristeza enviándoles nuestras condolencias y sentido pésame. QEDP».

Cómo fue el choque fatal en la Ruta 65

Según la información preliminar, el incidente fue protagonizado por un camión Volvo de la empresa Quidel y una motocicleta Skua 150 C.

Ambos vehículos se dirigían con dirección hacia Fernández Oro cuando, en la intersección con el acceso Mosconi, el camión intentó girar a la izquierda y colisionó con la motocicleta.

Debido al choque, el hombre a bordo de la moto perdió la vida. En el caso intervino la fiscal Jesica Montenegro, quien dispuso iniciar una investigación preliminar por homicidio culposo en siniestro vial.