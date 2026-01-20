Grave choque entre un camión de YPF y un auto en la Ruta 20: una pareja que viajaba desde Neuquén fue internada en La Pampa

Este martes se registró un grave choque frontal en la Ruta Provincial 20. El siniestro fue protagonizado por un camión de YPF y un auto que circulaba desde Neuquén a Buenos Aires.

Por el impactante choque se montó un gran operativo para rescatar a la pareja que viajaba en el vehículo de menor tamaño. Los dos fueron trasladados de urgencia y quedaron internados en La Pampa.

Choque frontal entre un camión de YPF y un auto

El siniestro se registró cerca del mediodía en la Ruta 20, también conocida como «Ruta del Desierto» en un punto cercano a La Reforma, en jurisdicción de la provincia de La Pampa.

Según la información brindada por el sitio local La Arena, el choque se produjo en el kilómetro 290 y las autoridades buscan esclarecer cómo ocurrió el impacto, aunque determinaron que fue frontal.

Efectivos policiales detallaron que el camión de YPF circulaba por la Ruta 20 desde Buenos Aires a Neuquén y el auto, un Peugeot 308, en sentido contrario, desde Neuquén a Buenos Aires.

El Peugeot era ocupado por una pareja, un hombre y una mujer, que viajaba con destino a Luján. Cuando se produjo el choque, ambos quedaron atrapados en el interior por lo que Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo tuvieron que trabajar en el rescate.

Luego del operativo, la mujer y el hombre que presentaban varias lesiones fueron derivados al hospital Padre Buodo de General Acha. Por el momento se desconoce la gravedad de cada uno.