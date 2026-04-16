Una alumna apuñaló a un compañero en la puerta del colegio en la localidad bonaerense de San Martín

Una mañana de tensión se vivió este jueves en la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, en la localidad bonaerense de San Martín, cuando una estudiante de primer año atacó con un arma blanca a un alumno de tercero. El episodio se produce en un contexto de creciente alerta por amenazas en establecimientos educativos de todo el país.



El ataque: herido por la espalda en el ingreso al colegio

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la entrada del establecimiento ubicado en el cruce de las calles Sargento Cabral e Industria. Mientras los alumnos esperaban para ingresar a clases, la adolescente atacó al joven propinándole varias puñaladas en la espalda.

Tras la agresión, la víctima quedó tendida en el suelo mientras otros estudiantes y padres presentes intentaban auxiliarlo. Por su parte, la agresora ingresó rápidamente al edificio escolar para ocultarse y evitar ser retenida por los testigos del hecho.

Operativo policial y estado de salud de la víctima

Minutos después del incidente, se desplegó un fuerte operativo policial en la zona para controlar la situación y resguardar a la comunidad educativa. Personal de emergencias médicas asistió al joven en el lugar y decidió su traslado de urgencia al Hospital Eva Perón (ex Castex).



Reporte médico: Si bien las heridas no revistieron gravedad letal, el estudiante permanece bajo observación médica para una revisión integral de sus lesiones.

La causa ha sido derivada al fuero penal juvenil, donde los investigadores intentan determinar si existía un conflicto previo o un vínculo entre ambos alumnos que pudiera haber desencadenado el ataque.

Ola de amenazas y «retos virales» en escuelas argentinas

Este violento episodio no es un caso aislado de tensión en el ámbito educativo. En la misma jornada, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (CABA) denunció la aparición de graffitis con mensajes de odio y amenazas de muerte: «Los vamos a matar».

Las autoridades advierten sobre una preocupante tendencia nacional ya que se han registrado amenazas similares en la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Neuquén.

Por esta razón, la comunidad educativa y las autoridades judiciales mantienen la alerta ante estos discursos de odio y conductas violentas que alteran el normal funcionamiento de las instituciones escolares en todo el país.