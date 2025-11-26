Murió una mujer en un accidente sobre la Ruta 23, cerca de Valcheta

Un muerto en un siniestro sobre la Ruta 23. Foto: Imagen ilustrativa de captura Street Views.

Una mujer murió este miércoles por la mañana en un accidente de tránsito sobre la Ruta 23, en Valcheta. Por el momento no se difundió si hubo otro vehículo involucrado.

Accidente fatal sobre la Ruta 23, en Valcheta: en qué punto fue

El siniestro fatal fue sobre en el kilómetro 15. Trabaja personal de comisaria 15. También concurrieron efectivos de la Brigada Rural.

Fuentes policiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que hubo una víctima fatal.

Por el momento se desconoce cómo fue la dinámica del accidente y si hubo otro vehículo involucrado.

Otro accidente con un muerto sobre la Ruta 23, el mes pasado

El mes pasado, un hombre oriundo de provincia de Buenos Aires falleció luego en otro siniestro sobre la Ruta 23. Perdió la vida luego de impactar con su auto contra un acoplado que se había desprendido de un camión.

El choque fue a pocos kilómetros del paraje rionegrino Nahuel Niyeu.