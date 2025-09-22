ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Quién era el joven que murió en el accidente sobre la Ruta 23, cerca de Valcheta

El siniestro fue el domingo por la mañana. Un vecino fue quien alertó que un vehículo había volcado.

Redacción

Por Redacción

Accidente fatal en Ruta 23. Foto: Gentileza (Policía RN)

En un accidente fatal sobre la Ruta 23, en cercanías de Valcheta. murió el domingo un joven de 25 años. Se conoció la identidad de la persona que falleció en el siniestro vial.

La identidad de la persona que murió sobre la Ruta 23

Fuentes policiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la víctima del accidente fue Ángel Maximiliano Niripil.

Según se pudo averiguar en las pericias el conductor perdió el control de su vehículo y volcó. El personal policial al llegar constató que estaba el hombre sin signos vitales. Era de Aguada Cecilio.

Dónde fue el accidente sobre la Ruta 23 donde murió un hombre

El comisario Comisario Ricardo Chepu indicó que el accidente fue el domingo a las 6.55, en el kilómetro 59 de la Ruta Nacional 23 entre Valcheta y Aguada Cecilio.

Indicó que un llamado alertó del vuelco de un Volskwagen Senda.

Intervino en el caso la Fiscalía de turno.


