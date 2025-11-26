Murió una nena en el trágico incendio de su casa en Allen: buscan confirmar cómo inició el fuego

Allen se convirtió en el escenario de un trágico incendio que dejó como resultado una víctima fatal. Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO el fuego afectó a una casa y en su interior había una nena de 8 años que quedó atrapada. La pequeña había sido trasladada al hospital y a los pocos minutos se confirmó su lamentable muerte.

Tragedia en Allen: lo que se sabe del incendio donde murió una nena

El fuego inició en una vivienda ubicada sobre Campetella casi llegando a Alta Tensión. Personal de Bomberos arribó apenas recibió el aviso, pero el fuego ya había afectado gran parte de la vivienda y recién pudieron controlar su avance minutos antes de las 10. Las tareas continúan porque hay riesgo de fuga.

Dentro de la casa se encontraba solo una nena de aproximadamente 8 años que tuvo que ser derivada de urgencia al hospital local. Trascendió que presentaba graves heridas de quemadura y lamentablemente a los minutos de ingresar al hospital, confirmaron su muerte.

Foto: Juan Thomes

Fuentes oficiales indicaron a este medio que aún se busca esclarecer cómo inició el fuego, sin embargo se supo que hubo una explosión y resta determinar si fue «antes o después» del incendio. El fiscal a cargo del caso informó que están enviando un peritaje de bomberos de Roca para investigar qué pasó.

Foto: Juan Thomes

Por su parte el comisario José González, subjefe de la Unidad Regional II, precisó a este medio que el hecho fue detectado por efectivos de la BMA que circulaban por la zona. También señaló que la nena era la única persona dentro de la casa ya que solo vivía con su padre quien estaba trabajando cerca.

En el sitio trabaja la Fiscalía, personal Bomberos y Policía quienes cercaron el área hasta terminar con los trabajos correspondientes a la investigación. También se acercó al sitio personal de Defensa Civil y el mismo intendente, Marcelo Román, que acompañó a la familia.