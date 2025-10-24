Tragedia en la Ruta 23: quién era el hombre que murió al impactar contra un acoplado en Río Negro

El hombre que murió en la Ruta 23 era de Buenos Aires. Foto ilustrativa.

Este jueves alrededor de las 20 se le desprendió el acoplado a un camión sobre la Ruta 23 en Valcheta, Río Negro. El auto que venía detrás no alcanzó a frenar e impactó contra el rodado. Un hombre de 69 años murió casi en el acto y su acompañante se encuentra internada en una clínica de Viedma.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor fallecido en el accidente era Raúl Ernesto Vecini, oriundo de Laprida, provincia de Buenos Aires.

En el vehículo circulaban Vecini y una mujer que está grave, internada en la terapia intensiva de una clínica de Viedma, de acuerdo a la información obtenida por Diario RÍO NEGRO.

Cómo fue el choque fatal en la Ruta 23 en Valcheta

Un trágico accidente tuvo lugar este jueves por la noche en la Ruta 23, a pocos kilómetros del paraje rionegrino Nahuel Niyeu.

La víctima fatal, de aproximadamente 69 años, perdió la vida casi de inmediato tras el violento impacto. El comisario Gustavo Rodríguez confirmó el fatal desenlace. Señaló que la causa del siniestro fue la pérdida del acoplado por parte de un camión que circulaba por la vía.

El hecho ocurrió minutos antes de las 20 horas. La unidad de Valcheta fue la encargada de intervenir en el lugar del siniestro, una zona de la Ruta 23 que une puntos clave en la provincia de Río Negro.

La colisión involucró a un camión que transportaba fardos y un vehículo particular en el que viajaban dos personas. Tras las pericias iniciales, se pudo determinar la dramática secuencia: el camión sufrió un desperfecto, desprendiéndose su acoplado, que se cruzó inmediatamente al carril contrario. El conductor del rodado menor, circulando en sentido opuesto, no tuvo tiempo de anticiparse ni reaccionar para esquivar la mole de metal y terminó impactando de lleno.

Debido a la fuerza del choque frontal, el conductor del vehículo particular, el hombre de 69 años, murió en el lugar de los hechos. Su acompañante, cuya identidad y estado no fueron precisados de inmediato, resultó herida y tuvo que ser trasladada de urgencia por personal de emergencia.

La investigación judicial determinará si se trató de una falla mecánica imprevista o si existió algún tipo de negligencia en el mantenimiento o enganche del transporte.