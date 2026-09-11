Murió una persona luego de un choque en la Ruta 237 de Neuquén cerca de El Chocón

Un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 237 de Neuquén dejó como saldo una persona fallecida. Desde Vialidad Nacional solicitaron circular con extrema precaución a la altura del kilómetro 1301. El accidente ocurrió minutos después de las 16, a la salida de Villa El Chocón.

Desde el organismo informaron que hay personal de las fuerzas de seguridad trabajando en el sector. También aclararon que se pide precaución para circular, pero que no se encuentra interrumpida la transitabilidad. Hasta el momento se desconoce la dinámica del siniestro.

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