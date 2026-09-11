Residentes se animaron a dar sus primeros pasos en el esquí con los pases gratuitos en el Catedral

“Después de 25 años en Bariloche, voy a esquiar por primera vez”, señaló Romina, que vino junto a su hija de cuatro años. Ella tiene 43 y es profesora de natación. “Tengo guardado el equipo desde que lo compré, en la pandemia, cuando se conseguían cosas usadas muy baratas”, cuenta, emocionada de que por fin llegó el día de subir a la montaña. Con el casco y las antiparras puestas, caminan hasta las pistas.

Pases gratuitos de iniciación: cómo acceder y hasta cuándo

Entre el 11 y el 30 de septiembre, el cerro Catedral puso a disposición 2 mil pases gratuitos de iniciación -100 por día-, que habilitan el acceso a las cinco “magic carpet”, un medio de elevación de arrastre que se encuentra en la zona principiante de la base del cerro, y el ascenso por la telesilla “Princesita”, que sube hasta el inicio de las pistas “Zorrito” y “Cascada”.

El pase de iniciación permite utilizar las cinco “magic carpet” ubicadas en la base del cerro. Foto: Alfredo Leiva.

Para acceder al pase, los residentes podrán reservar la fecha a través de la página web y pasarlo a buscar ese día por las boleterías, donde se les pedirá el documento y una fotocopia. Hasta este viernes, ya habían solicitado el acceso unas 700 personas, con un cupo completo hasta el 17 de septiembre.

«Acercar a la montaña a quienes nunca habían venido»

“Me encanta la montaña”, señala Francisco, emocionado, mientras sostiene los esquíes con una mano y los bastones con la otra. Lo acompaña Nadia, su mamá, que hace un año y medio tomó la decisión de hacer un cambio de vida y se mudaron desde Entre Ríos a Bariloche. Cuando se enteraron de la actividad, enseguida entraron a reservar pases y consiguieron el último cupo para este viernes.

“Nos pusimos muy contentos con la noticia. No nos habíamos acercado al cerro por los costos, pero ahora estamos conociendo y nos entusiasma mucho”, comentó Nadia. Francisco está en séptimo grado y aprendió a esquiar con el programa esquí escolar , dirigido a chicos y chicas de sexto grado de las escuelas públicas de Bariloche, Dina Huapi y las escuelas rurales de la zona andina.

La propuesta para residentes se extenderá hasta el 30 de septiembre, con 100 pases disponibles por día. Foto: Alfredo Leiva.

Débora Bustos, responsable de prensa de Catedral Alta Patagonia, señaló que, en el marco de los 90 años “la idea es mirar hacia el futuro, acercar a la montaña a quienes nunca hayan venido, y que más residentes puedan conectar con este deporte”, y remarcó que el 9 de septiembre a la madrugada, cuando abrió la reserva de los pases gratuitos, “ya había gente en la web”, y en pocas horas se agotaron las reservas.

En total 2.000 pases diarios gratuitos estarán disponibles en para los residentes hasta el 30/9

Por qué es importante aprender la técnica

Los pases de iniciación gratuitos no incluyen clases ni equipo. Por eso cuatro escuelas de esquí y dos locales de alquiler radicados en la base de la montaña se sumaron a los festejos por los 90 años, ofreciendo sin costo profesores para que los residentes puedan tomar clases grupales gratuitas y contar con el equipo necesario para esquiar: cascos, botas, bastones, esquíes o tablas de snowboard. Este viernes hubo 84 cupos reservados para tomar clases de dos horas, en grupos de hasta 12 personas.

Unas 700 personas ya habían reservado su pase al comenzar la iniciativa. Foto: Alfredo Leiva.

Según señalaron desde una de las escuelas de esquí que participan de la iniciativa, los costos de una clase grupal con equipo incluido –es decir, el valor que se ahorra con esta iniciativa- son de 200 mil pesos por persona, a lo que se le suma el valor del pase diario. Otra de las escuelas señaló que, si bien no se sumaron en la propuesta, lanzaron una promoción de 90 mil pesos por clase, en efectivo y por persona, exclusiva para residentes.

A las 11 de la mañana, Jerónimo y Martin esperan el comienzo de la primera clase grupal del día. Tienen 23 años y ya habían esquiado antes, pero durante los últimos años no habían venido porque trabajan muchas horas durante la temporada de invierno. “Apenas lo vi, le mandé el link y reservamos”, contó Jerónimo.

Las pistas Zorrito y Cascada forman parte del sector al que pueden acceder quienes utilizan el pase de iniciación. Foto: Alfredo Leiva.

“A veces las personas de acá prefieren aprender solos, pero es importante saber bien la técnica para que después no sea un peligro andar por una pista roja o una negra”, afirmó Matías, instructor en Fire on Ice, una de las escuelas que se sumó a la iniciativa. Las pistas rojas y negras son las del nivel más alto dentro del cerro Catedral.

“Las ganas de aprender motivan las ganas de enseñar”, señaló el instructor, que también participó como profesor en esquí escolar, y remarcó que, cuando le enseña a residentes, “cambia la forma en que termina una clase, las preguntas que surgen sobre cómo seguir evolucionando, las ganas de seguir esquiando y también el cuidado de la montaña”.

El sol acompañó la primera jornada de la propuesta para residentes en el cerro Catedral. Foto: Alfredo Leiva.

Este año, 17.500 personas utilizaron el pase residente, que sale a la venta entre noviembre y diciembre del año anterior, y tiene un valor equivalente al precio de cuatro pases diarios. “Queremos sembrar la semilla y que el año que viene más personas residentes puedan acceder al pase de temporada”, añadió Bustos.

Datos 17.500 residentes accedieron al pase temporada 2026

Dato 700 pases ya fueron solicitados a través de la web del Catedral

Botas, esquíes, bastones y casco forman parte del equipo necesario para iniciarse en la actividad. Foto: Alfredo Leiva.

Una jornada luminosa en Catedral, con esquiadores recorriendo las pistas. Foto: Alfredo Leiva.