San Antonio Este recibió el segundo buque con 3.340 caños para el gasoducto San Matías Pipeline

De acuerdo con el cronograma previsto, los arribos continuarán de manera progresiva hasta abril. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Puerto de San Antonio Este sumó un nuevo movimiento vinculado al desarrollo de infraestructura energética de Río Negro. Este jueves comenzó la descarga de los caños a bordo del Turbo S, el segundo de los 12 buques previstos para transportar carga similar para la construcción del San Matías Pipeline, el gasoducto que conectará la producción de Vaca Muerta con la costa rionegrina.

El buque, proveniente de la India, arribó a la terminal con 3.340 caños de 36 pulgadas de diámetro. Las tareas de descarga ya están en marcha y se extenderán durante aproximadamente seis días. Una vez completada la operación, los materiales quedarán almacenados en la nueva zona de acopio desarrollada especialmente para acompañar el incremento de la actividad logística del puerto.

En este marco, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó el crecimiento de las operaciones y el rol que comenzó a asumir la provincia en los nuevos proyectos energéticos.

«El movimiento en el puerto es impresionante. Esta es la demostración de que Río Negro ya está participando activamente en la transformación energética de la Argentina», afirmó mediante un comunicado oficial.

Los arribos de los 12 buques continuarán hasta abril

El Turbo S es el segundo de los 12 buques programados para trasladar los caños necesarios para esta etapa del San Matías Pipeline. De acuerdo con el cronograma previsto, los arribos continuarán de manera progresiva hasta abril.

Desde la Provincia aseguraron que la continuidad de estas operaciones consolida al Puerto de San Antonio Este como un punto estratégico para la logística asociada a los grandes proyectos energéticos que se desarrollan en Río Negro.

La operación comprende, además de la descarga de los materiales, su almacenamiento y posterior logística hacia las zonas donde serán utilizados para la construcción del gasoducto.

En ese sentido, Weretilneck afirmó que el movimiento de materiales para estas obras genera un gran impacto económico: «Cada caño o chapa descargada para los grandes proyectos energéticos significa empleo, inversión y la posibilidad de proyectarnos como protagonistas del futuro».

Una obra clave para el traslado del gas de Vaca Muerta

Los caños que llegan al puerto serán utilizados para construir el gasoducto San Matías Pipeline, una infraestructura de 472 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro, que tendrá capacidad para transportar hasta 27 millones de metros cúbicos de gas por día.

El proyecto apunta a vincular la producción de gas de Vaca Muerta con la costa de Río Negro y será una infraestructura clave para abastecer las unidades flotantes de licuefacción previstas en el marco del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo San Matías.