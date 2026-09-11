¡La Davis en el Ruca Che ya está en marcha! Argentina tiene todo listo para viajar a Neuquén

Andrés Molteni, Thiago Tirante, el capitán Javier Frana, Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y el vicepresidente de la AAT, Mariano Zabaleta, dijeron presente en el Tenis Club Argentino. (Foto: @aatenis)

Argentina ya tiene todo listo para afrontar una serie especial de Copa Davis. Este viernes, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) presentó en el Tenis Club Argentino al equipo que viajará a Neuquén para enfrentar a Turquía el 19 y 20 de septiembre, en el estadio Ruca Che, donde comenzará con los entrenamientos oficiales el martes 15.

El encuentro, organizado por la AAT, contó con la presencia de su vicepresidente, Mariano Zabaleta, y reunió a sponsors, medios de comunicación y los protagonistas de la serie. Estuvieron el capitán Javier Frana y los tenistas Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante y Andrés Molteni.

Javier Frana, Andrés Molteni, Fran Cerúndolo, Mariano Navone y Thiago Tirante, presentes en el Tenis Club Argentino. (Foto: @aatenis)

El único ausente fue Guido Andreozzi, también convocado para la serie. El doblista viene de disputar el US Open, donde el miércoles quedó eliminado en los cuartos de final de dobles.

La serie ante Turquía pondrá en juego un lugar en los Qualifiers 2027 y tendrá un significado especial para el tenis argentino. Neuquén se convertirá en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y será la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia de la competencia.

Además, Argentina buscará alcanzar la victoria número 100 en la Copa Davis, a pocas semanas de que se cumplan diez años de la consagración del equipo nacional en Zagreb, en 2016.

Del otro lado estará Turquía, que anunció a Mert Alkaya (300°), Yankı Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (823°) y Kaan Işık Koşaner (1774°).

Una semana especial para el tenis neuquino

La llegada de la Copa Davis también generó una agenda especial en los clubes de Neuquén. Durante la semana previa a la serie, la AAT llevó adelante clínicas y entrenamientos destinados a jugadores de distintas edades y niveles, con la participación de integrantes de sus programas de desarrollo.

Valeria Mac Loughlin, Luciana Sarmenti, Mariano Hood y Gonzalo Presson llevaron adelante los entrenamientos en Neuquén.

Entre las actividades se realizaron el JTI Camp, para las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12; el programa «Jugar en Equipo», con entrenamientos de dobles para Sub 14 y Sub 16; y una clínica de dobles para jugadores seniors.

De las jornadas participaron Mariano Hood, Gonzalo Presson, Luciana Sarmenti y Valeria Mac Loughlin, integrantes de los programas de formación de la AAT. Hood, además, tiene un vínculo especial con la región: criado en Cipolletti, se formó en clubes del Alto Valle, llegó al puesto 20 del mundo en dobles y fue el subcapitán del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016.

Mariano Hood, criado en Cipolletti y con una destacada carrera como profesional, fue uno de los protagonistas de las clínicas.

Las actividades fueron organizadas en conjunto por la AAT, la Federación Neuquina de Tenis, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén, con el objetivo de aprovechar la llegada de la serie para impulsar el desarrollo de la disciplina en la provincia y dejar un impacto que trascienda los dos días de competencia.