Natación en aguas abiertas: Viedma y Patagones serán sede del primer Open Water Río Negro

Viedma y Patagones se preparan para un fin de semana de aguas abiertas y adrenalina. Foto: gentileza.

La comarca Viedma – Patagones se prepara para vivir un nuevo atractivo deportivo sobre el río Negro con la realización de la primera edición del Open Water Río Negro, una competencia de natación en aguas abiertas que reunirá a cerca de un centenar de nadadores y promete un gran espectáculo para competidores y público.

La presentación oficial del evento se realizó el pasado viernes y contó con la presencia del secretario de Deporte de Río Negro, Nahuel Astutti, el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, y el legislador Marcelo Szczygol.

Durante el anuncio, Astutti destacó la importancia del escenario natural elegido y señaló que «el río es parte de nuestra identidad como rionegrinos y actividades como esta, que lo ponen en el centro de la escena, son muy satisfactorias». Además, expresó su deseo de que la competencia «pueda instalarse en el calendario deportivo provincial en los próximos años».

Cronograma de la competencia

El Open Water se desarrollará durante el fin de semana entre Viedma y Carmen de Patagones, con distintas distancias y recorridos:

Sábado 31

Desde las 11

Distancias: 10 km y 5 km

Largada: Club Náutico Piedra Buena

Llegada: Centro Cultural Viedma

Domingo 1

A partir del mediodía

Distancias: 1,9 km y 750 metros

El tiempo corre: conocé el límite para anotarte

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el viernes 30 a las 19, a través de las siguientes modalidades:

Virtual: enviando un mail a openwaterrionegro@gmail.com

enviando un mail a openwaterrionegro@gmail.com Presencial: el viernes por la tarde en el Casino del Río

Con esta propuesta, Viedma suma un nuevo evento a su calendario deportivo, fortaleciendo la oferta de actividades al aire libre.