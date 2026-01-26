Natación en aguas abiertas: Viedma y Patagones serán sede del primer Open Water Río Negro
La comarca Viedma–Carmen de Patagones será escenario este fin de semana de una competencia de natación en aguas abiertas que busca consolidarse en el calendario deportivo provincial.
La comarca Viedma – Patagones se prepara para vivir un nuevo atractivo deportivo sobre el río Negro con la realización de la primera edición del Open Water Río Negro, una competencia de natación en aguas abiertas que reunirá a cerca de un centenar de nadadores y promete un gran espectáculo para competidores y público.
La presentación oficial del evento se realizó el pasado viernes y contó con la presencia del secretario de Deporte de Río Negro, Nahuel Astutti, el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, y el legislador Marcelo Szczygol.
Durante el anuncio, Astutti destacó la importancia del escenario natural elegido y señaló que «el río es parte de nuestra identidad como rionegrinos y actividades como esta, que lo ponen en el centro de la escena, son muy satisfactorias». Además, expresó su deseo de que la competencia «pueda instalarse en el calendario deportivo provincial en los próximos años».
Cronograma de la competencia
El Open Water se desarrollará durante el fin de semana entre Viedma y Carmen de Patagones, con distintas distancias y recorridos:
Sábado 31
- Desde las 11
- Distancias: 10 km y 5 km
- Largada: Club Náutico Piedra Buena
- Llegada: Centro Cultural Viedma
Domingo 1
- A partir del mediodía
- Distancias: 1,9 km y 750 metros
El tiempo corre: conocé el límite para anotarte
Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el viernes 30 a las 19, a través de las siguientes modalidades:
- Virtual: enviando un mail a openwaterrionegro@gmail.com
- Presencial: el viernes por la tarde en el Casino del Río
Con esta propuesta, Viedma suma un nuevo evento a su calendario deportivo, fortaleciendo la oferta de actividades al aire libre.
