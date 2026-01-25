Viedma, la ciudad más calurosa del país este domingo: que otro lugar de Río Negro integró el top 3

Fue un domingo más que caluroso en el norte de la Patagonia. Tal fue así, que en Viedma se registró la temperatura más alta en horas de la tarde, según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo a la última actualización del parte de las 18, la temperatura más elevada era de 40.1°C, en la capital de Río Negro.

Sin embargo, el pronostico no anticipó una buena jornada para ir a la costa, ya que también se esperan tormentas eléctricas, lluvias y hasta granizo.

La costa de Río Negro lideró el ranking de temperaturas

Después de Viedma, la segunda ciudad más calurosa del país fue San Antonio Oeste con 39.6°C de temperatura.

La costa rionegrina tuvo temperaturas muchos más elevadas de las que se registraron en Mar del Plata, que en el ranking terminó hasta por debajo de El Bolsón con 25.2°C.

Aún así, en San Antonio Oeste tampoco fue un dia ideal para ir a la playa, ya que fue una jornadan nublada con pronóstico de tormentas, chaparrones y fuertes periodos de tiempo.