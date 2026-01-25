¡En fotos! Atardecer en La Lobería: marea baja, piletones naturales y una postal del verano rionegrino

Cuando el sol empieza a caer sobre el Camino de la Costa y la marea baja coincide con el final del día, La Lobería regala una de sus postales más buscadas del verano rionegrino, los piletones naturales que quedan al descubierto entre las rocas, espejos de agua salada que reflejan el cielo anaranjado del atardecer.

Ubicada a unos 60 kilómetros de Viedma, esta playa se vuelve especialmente atractiva cuando la marea baja deja al descubierto sus piletones naturales, pequeñas piscinas protegidas del oleaje, ideales para refrescarse, caminar entre las piedras o simplemente contemplar el paisaje con el sonido del mar de fondo.

Con la marea baja, los piletones naturales quedan al descubierto en La Lobería.

El entorno es inconfundible. Los acantilados patagónicos enmarcan la costa y acompañan el recorrido visual hasta el horizonte, mientras la luz del final del día transforma los colores de la arena, las rocas y el agua. En verano, el clima invita a quedarse hasta último momento, cuando el cielo se tiñe de rosados y naranjas y el ritmo parece desacelerarse.

El atardecer suma contraste y color a la costa rocosa de La Lobería.

La Lobería combina playas de arena con sectores de canto rodado y formaciones rocosas que, con la bajamar, revelan estos piletones tan característicos. Es uno de los momentos preferidos por quienes eligen este destino para pasar el día o escaparse unas horas desde la Comarca Viedma-Patagones.

Recorrer La Lobería con marea baja permite caminar entre rocas y piletones.

Un momento elegido para refrescarse y descansar junto al mar.

La Lobería: qué servicios ofrece y cómo es el acceso al mar

Durante el verano, La Lobería ofrece servicios que acompañan la visita, entre ellos confitería, propuestas gastronómicas, camping y sectores de descanso. El acceso a la playa se da mediante una bajada con pendiente, a la que se suma, en temporada, un carro elevador que facilita el descenso hasta la costa.

Enmarcada en una reserva natural de gran valor ambiental, La Lobería ofrece un equilibrio entre naturaleza, tranquilidad y vistas únicas.