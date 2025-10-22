Natatorio municipal de Cutral Co: entre la salud y la competencia

Las instalaciones del natatorio municipal se abren de lunes a sábados para que usuarios de todas las edades puedan tener su primera experiencia con el agua: aprender a nadar, realizar tratamientos de recuperación o dedicarse a la competencia. Son alrededor de mil las personas que pasan por las dos piletas cubiertas, en pleno centro de Cutral Co.

Emiliano Ramírez es desde hace dos años el director del natatorio y el encargado de llevar adelante esta actividad que convoca. Es el autor del proyecto “Natación para la vida” que contempla una visión integral y cuyo objetivo principal es la difusión y el desarrollo del deporte.



La propuesta contó con la colaboración de los profesores coordinadores Jesica Riquelme, quien es la entrenadora del equipo infanto-juvenil, y Denis Sandoval, que ayuda a coordinar a los demás profesores. “Es un proyecto pedagógico en el que estructuramos toda la escuela de natación. Es una iniciativa de la escuela de natación. Este plan es a largo plazo, con una proyección de ocho años”, explicó Emiliano.

La escuela se organiza en seis niveles (dos subniveles por cada uno) que abarcan desde el nivel inicial, como Jardincito de agua y Adultos ambientación; el intermedio, hasta los niveles avanzados que incluyen el preequipo; el infanto juvenil, el máster (para adultos competitivos) y las prácticas acuáticas inclusivas como la hidroterapia y la natación adaptada.

La importancia de contar con el natatorio



Este espacio cuenta con dos piletas, la última inaugurada tiene las dimensiones preolímpicas y funciona desde hace dos años. Los múltiples beneficios que brinda el agua derivan en una alta demanda por parte de los vecinos.

El director del natatorio destacó tres aspectos clave. El terapéutico y de salud: “El agua sirve como herramienta terapéutica, evidenciado en la alta demanda de adultos que asisten por prescripción médica para cuidar sus articulaciones o para rehabilitación acuática”, aclaró. Hay grupos de hidroterapia y se trabaja en conjunto con kinesiólogos del Hospital Complejidad Media.

De seguridad utilitaria: En el caso de los pequeños, la demanda proviene de padres que, por una cuestión de seguridad, quieren que sus hijos aprendan a nadar debido a la cercanía de ríos o la presencia de piletas particulares.



Y el desarrollo deportivo, donde el objetivo principal del proyecto es que las personas puedan seguir haciendo este deporte toda la vida. “La pileta ha permitido a personas que nadaron toda la vida, incluso desde la época del club YPF en Plaza Huincul, reencontrarse con la natación en el equipo máster”, acotó Ramírez.

Actualmente, existe mucha demanda en los grupos infantiles 1, 2 y 3 con niños de 9 a 11 años, donde los grupos están saturados, al igual que los grupos de acuagym. Para sostener la actividad, el natatorio cuenta con un amplio plantel. En total, hay 62 personas que trabajan distribuidas a lo largo de toda la jornada.

Equipazo de lujo



La natación adaptada es otro de los puntos salientes del natatorio. “Tenemos a los iniciales y los que están compitiendo. Hace dos semanas atrás, viajamos con Candela a los Juegos de Evita y se trajo cuatro podios”, refirió el director.

Candela tiene 12 años y ya compite a nivel nacional.



Candela, con síndrome de Down tiene 12 años y participa en la clasificación funcional S2. “Fue convocada y viaja el 24 a Córdoba a la concentración de la selección argentina para atletas con síndrome de Down”, subrayó.

En el grupo de natación adaptada está Tomás Riquelme, que es un nadador ciego. “Con él participamos de los juegos de la Araucanía en el 2023, este año con la Copa Iñaki Basiloff”, describió. El equipo infanto juvenil genera entre los entrenadores un gran entusiasmo. “La idea es un proyecto a largo plazo. Empezar con ellos para que dentro de ocho años estén nadando a un nivel alto”, dijo.

Tomás participó de los Juegos de la Araucanía en 2023, entre otras competiciones.



“Nos encontramos, por ejemplo, el año pasado con Vera Mañueco, que era una nena infantil con la cual pudimos llegar al nacional de su categoría. En tres instancias que nos fuimos a Mar del Plata y dos veces a Buenos Aires. Y este año ya no es una, sino que son seis los chicos que van a poder participar de las instancias nacionales”, subrayó. Entonces, “el proyecto está dando sus resultados y sus frutos de a poquito”.