Naufragio en el Golfo San Matías frente a San Antonio: terminó el operativo por el tripulante desaparecido

A casi una semana del hundimiento del pesquero frente a la costa de Río Negro, la búsqueda del tripulante desaparecido tuvo un desenlace que enluta a la comunidad. Tras más de 72 horas de rastrillajes intensivos, la autoridad marítima dio por cerrado el operativo en aguas del Golfo San Matías al considerar que no existían posibilidades de hallarlo con vida.

El siniestro ocurrió el miércoles pasado, cuando las embarcaciones «Marina Z» y «Heleno A» navegaban en convoy desde el muelle de San Antonio Oeste con destino al puerto de Quequén. Durante la travesía, el «Heleno A» sufrió un incidente que derivó en su hundimiento, lo que motivó la inmediata intervención de la Prefectura Naval Argentina y la activación de un caso SAR (búsqueda y rescate).

El operativo incluyó el despliegue de guardacostas, un helicóptero con base en Viedma, un avión proveniente de Comodoro Rivadavia y la colaboración de otras embarcaciones que se encontraban en la zona.

Los tripulantes que lograron ser rescatados fueron asistidos en tierra y se encontraban en buen estado general, pero uno de ellos permanecía desaparecido.

Por qué se resolvió cerrar la búsqueda en el Golfo San Matías

Según pudo establecer Diario RÍO NEGRO habría trascendido que entre el domingo y el lunes se resolvió cerrar la búsqueda activa. La determinación se adoptó luego de que, mediante instrumental específico, se lograra detectar al buque hundido a unos 109 metros de profundidad. En base a los testimonios recabados entre las embarcaciones y sus tripulantes, se presume que el hombre se encontraría en el interior del pesquero.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que, por la profundidad a la que quedó la nave, las condiciones del agua y el tiempo transcurrido —sumado a la edad del tripulante— se consideró que una persona no podría haber sobrevivido. A esa distancia bajo el nivel del mar, además, las tareas de eventual recuperación se tornan complejas con los medios disponibles.

Qué había anticipado Prefectura sobre los límites de la búsqueda

En los primeros días del operativo, el prefecto principal Fernando Rodríguez, jefe del servicio de tráfico marítimo, había advertido en diálogo con Río Negro Radio sobre la complejidad del escenario. Explicó que la búsqueda se ajustaba a manuales internacionales que establecen parámetros técnicos en función de variables como la temperatura del agua, el tiempo transcurrido y los posibles elementos de supervivencia.

En ese contexto, reconoció que «desde el momento en que ocurrió el hecho hasta hoy han pasado una cantidad de horas en las cuales ya tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de encontrar una persona con vida no son reales».

La búsqueda, que comenzó en un área de una milla náutica, debió ampliarse, «Hoy por hoy estamos hablando de un área de búsqueda de 15 millas náuticas por 15 millas náuticas», detalló Rodríguez.

Además del rastrillaje en superficie con guardacostas y medios aéreos, se incorporaron equipos especializados para explorar el lecho marino, entre ellos un ROV con cámara y un sonar de barrido lateral. Esos recursos fueron clave para detectar la ubicación del casco hundido a gran profundidad, un dato que terminó siendo determinante para el cierre del caso en su fase de búsqueda con vida.