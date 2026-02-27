Naufragio en el golfo San Matías frente a San Antonio: “Las posibilidades de encontrar a la persona con vida no son reales”

El hundimiento de un pesquero en el golfo San Matías mantiene en vilo a la región. Mientras cuatro tripulantes fueron rescatados por otra embarcación que navegaba en la zona, un quinto continúa desaparecido y es intensamente buscado por la Prefectura Naval Argentina.

Hundimiento en el golfo San Matías: la palabra oficial sobre el tripulante desaparecido

En diálogo con Río Negro Radio, el prefecto principal Fernando Rodríguez, jefe del servicio de tráfico marítimo, brindó detalles del operativo y reconoció la complejidad del escenario. “El operativo continúa en marcha como desde el primer momento”, afirmó, al tiempo que explicó que el despliegue incluye dos medios aéreos especializados en rescate en el mar y varios guardacostas que patrullan la zona siguiendo manuales internacionales de búsqueda.

Rodríguez confirmó que la alerta se recibió la tarde-noche del día 25 y que, desde entonces, las tareas no se detuvieron. “Al momento no hemos tenido resultados positivos”, señaló. Sin embargo, indicó que se detectó una mancha de aceite que podría dar indicios sobre el punto donde quedó hundido el buque, un elemento clave para reconstruir qué ocurrió.

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue el reconocimiento de que el paso del tiempo juega en contra. “Desde el momento en que ocurrió el hecho hasta hoy han pasado una cantidad de horas en las cuales ya tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de encontrar una persona con vida no son reales”, sostuvo el prefecto, dejando en claro que el operativo se ajusta ahora a los parámetros internacionales que regulan este tipo de situaciones.

La búsqueda, que comenzó en un área de una milla náutica, se amplió considerablemente debido a la acción del viento y las corrientes. “Hoy por hoy estamos hablando de un área de búsqueda de 15 millas náuticas por 15 millas náuticas”, detalló Rodríguez. El último punto de referencia se desplazó de 10 a 26 millas náuticas del puerto, con proyección hacia el sudeste.

Consultado sobre la duración del operativo, explicó que toda búsqueda tiene un límite técnico determinado por variables como la temperatura del agua, el tiempo transcurrido y los elementos de supervivencia con los que pudiera contar la persona desaparecida. “Una vez pasado ese tiempo, ya tenemos que estar hablando de buscar sobre la superficie del agua una persona sin vida”, expresó.

En paralelo, la Prefectura de San Antonio Oeste mantiene contacto permanente con la familia del tripulante. Además del rastrillaje en superficie, ya se encuentran en la zona equipos especializados para explorar el lecho marino, entre ellos un ROV con cámara y un sonar de barrido lateral.

“Nos basamos en manuales internacionales que nos dan un parámetro de cómo tenemos que continuar con este trabajo”, concluyó Rodríguez, en una entrevista que reflejó tanto el despliegue técnico como la dureza del momento.