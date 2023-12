Navidad solidaria en los barrios más carenciados

La Navidad no viene fácil este año, e impacta más fuerte en los barrios más vulnerables. Es allí donde todos los fin de año se despliegan las estructuras solidarias para que los niños reciban la llegada de Papa Noel y las familias una cena sobre la mesa.

Es el caso del merendero El Trébol de Colonia Nueva Esperanza, que abrió en plena pandemia del Covid-19 para asistir a las familias en situación de vulnerabilidad.

Este año por tercera vez, la gente del merendero realizó el viernes pasado un brindis solidario en que se compartieron bebidas, una picada y panchos con los vecinos.

Además, mediante donaciones, se consiguieron pollos, chorizos y verduras para ensaladas que fueron repartidas entre las 50 familias que asisten al merendero.

El merendero El Trébol de Colonia Nueva Esperanza abrió en pandemia para asistir a las familais en situación de vulneración. Foto: Oscar Livera

“Todo fue a pulmón, salimos a pedir ayuda y logramos conseguir comida para que nadie se quede sin su cena de Nochebuena, este año la cosa está muy difícil, la gente está preocupada, angustiada no sabe qué va a pasar y no es justo que no puedan disfrutar del encuentro familiar”, explicó Daniel González que junto a su mujer y dos sobrinos administran El Trébol.

Las acciones solidarias arrastran otras nuevas acciones. González comentó que durante las gestiones que se realizaron para juntar alimentos y bebidas para entregar esta Navidad, conocieron a dos chicas que dan fútbol en los comedores comunitarios.

Se sumaron al merendero para organizar una colecta de juguetes nuevos o usados en buenas condiciones, que fueron entregados a los 100 niños que concurren al merendero. Esta actividad se llevo a cabo ayer y la meseta se llenó de alegría.

Los juguetes que llevó Papa Noel fueron seleccionados de acuerdo a la edad de cada niño y niña.

González aseguró que los niños perciben la difícil situación por la que atraviesan sus padres y “así van perdiendo la esperanza de recibir un regalo de Papá Noel. Este año por suerte pudimos lograr que eso no sea así”.

El sector El Trébol se encuentra ubicado al final de Colonia Nueva Esperanza, en el límite de la ciudad de Centenario. No cuenta con agua potable y solo reciben un camión aguatero día por medio.

“No es fácil vivir acá. La gente necesita de mucha ayuda, pero somos un grupo de vecinos que nos organizamos de manera solidaria. Un poco por eso también abrió el merendero El Trébol. No trabajamos bajo ninguna bandera política, no recibimos ayuda de nadie. Solo el gobierno de la provincia nos envía las meriendas para los chicos pero no nos alcanzan. Por eso tenemos que salir a conseguir por otro lado”, aseguró González.

El merendero comenzó en 2020 entregando almuerzo y merienda. Pero este año tuvieron que dejar de entregar las viandas del mediodía, “porque no nos alcanza para todos. Este año nos mandaban 70 meriendas, lunes, miércoles y viernes, para los más chicos, pero al merendero asisten 100 niños, niñas y adolescentes. Tenemos que organizarnos como podamos”, agregó el administrador de El Trébol.

Se organizan eventos para recaudar alimentos, ropa, calzado, y útiles escolares que luego son repartidos entre las familias más carenciadas.

“El año que viene no se qué va a pasar o si vamos a poder. Por eso que hayamos logrado juntar alimentos y armar las cenas de Navidad y juguetes para los chicos nos da tranquilidad y felicidad”, concluyó González.

Los militantes y referentes de Libres del Sur también se sumaron a la Navidad Solidaria. Lo fueron a buscar a Papa Noel para que les entregue un regalo a los niños y niñas que concurren a los comedores comunitarios de los barrios de la ciudad. “Vamos a llegar unos pan dulce para darles a las familias. Será algo simbólico pero necesario en esta época tan difícil. Vamos a hacer pequeños festejos en los comedores y vamos a hablar con la gente para llevarles un poco de tranquilidad en estas fiestas”, detalló Gladys Aballay.

La referente barrial explicó que los vecinos y vecinas de los barrios están muy angustiados, que reina la incertidumbre sobre lo que pueda traer el 2024.

“Es necesario que sepan que no es la primera vez que a los trabajadores pobres les toca atravesar una crisis. Que tenemos que organizarnos para impedir que la única discusión que se de sea sobre la única comida del día que tenemos”, fue el mensaje que dejó Aballay.

