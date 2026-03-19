Neuquén abre el registro de paseadores de perros: requisitos y prohibiciones

Neuquén es una ciudad que ama los perros. Solo para repasar un dato: la municipalidad entregó 1.100 adopciones en los últimos seis años. “Las adopciones crecen semana a semana”, aseguró María Celeste Leiga, subsecretaria de Ciudad Saludable. Y a esos perros, por su bienestar, deben pasear. Y lo tienen que hacer de manera segura.

Neuquén tiene la Ordenanza N° 12134 que crea el Registro de Paseadores y Paseadoras de Perros. La iniciativa busca brindar mayor seguridad a la comunidad y asegurar condiciones adecuadas en el cuidado de las mascotas.

La medida fue aprobada en 2011 pero recién fue implementada años más tarde. “La pusimos en práctica después de la pandemia en el 2021 y lo que buscamos es regular y jerarquizar la actividad para garantizar el bienestar de los animales y una convivencia armoniosa”, aseguró María Celeste Leiga.

La ordenanza establece que toda persona que realice la actividad de pasear cuatro o más perros deberá estar inscripto en el Registro. También otorga al paseador una credencial identificatoria que constituirá la habilitación para desempeñar la actividad.

Las condiciones para inscribirse son sencillas: ser mayor de 18 años; poseer domicilio en la ciudad de Neuquén y aprobar un curso sobre tenencia responsable, bienestar animal, y procedimientos en caso de mordeduras.

La normativa también dispone que el paseador podrá tener hasta un máximo de 20 (veinte) perros en forma simultánea, y hasta dos perros considerados potencialmente peligrosos dentro de una misma jauría. Y le impone utilizar una correa o cadena al pasear en la vía pública, recoger las deposiciones de los animales y utilizar bozal para los perros considerados peligrosos.

Además, prohíbe que el paseador amarre a los animales a los árboles, monumentos públicos, postes de señalización, o cualquier otro tipo de mobiliario urbano público o privado. Establece que tampoco podrá ingresar o permanecer con los canes en zonas destinadas a juegos infantiles. Ni podrá desarrollar la actividad andando en bicicletas o patines.

“En la ciudad andan un montón de paseadores y lo que buscamos es que vengan, se inscriban, tengan su carné, estén en regla. Si buscas un paseador que esté habilitado te metés en la página de la Muni, en la Subsecretaría de Bienestar Animal y ahí tenés el listado de paseadores de perros que ya están habilitados y trabajando con el certificado y el carnet”, explicó Leiga.

En la página de la Municipalidad actualmente hay ocho paseadores y paseadoras registradas.

Por el momento la municipalidad no ha registrado multas, pero realiza controles y solicita el carnet a los paseadores. “Lo principal ahora es poner un ordenamiento a la actividad, por eso queremos que todos se anoten”, aseguró.

Las personas interesadas en inscribirse o conocer más detalles sobre los requisitos pueden comunicarse a través del correo oficial: proteccionanimalesmh@muninqn.gov.ar.