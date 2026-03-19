Un año después del cambio en la barrera sanitaria, el asado del norte ya no es tan barato en Neuquén

Un año atrás, el 18 de marzo de 2025, el Senasa publicó la Resolución N°180 que autorizó el levantamiento parcial de la barrera sanitaria ubicada en el río Colorado.

La medida, que más tarde se postergó, fue el puntapié inicial de una discusión que inquietó a productores, frigoríficos y consumidores, al permitir el ingreso de algunos cortes de carne con hueso desde las provincias ubicadas al norte de ese límite natural y sanitario a la Patagonia, una zona libre de aftosa sin vacunación.

La modificación causó impacto en el sector ganadero de la región, que rápidamente salió al cruce de la disposición nacional y cuestionó el cambio en las reglas de juego en una época particularmente importante, cuando se produce el destete y la oferta de terneros se dispara.

Si bien se aceptó poner en pausa el cambio por un par de meses, la flexibilización finalmente se implementó y entró en vigencia a fines de junio, causando desde entonces un nuevo debate, más centrado en el precio que en la calidad de los cortes.

«Lo que se buscaba era bajar el precio del asado»

“Lo que se buscaba con todo esto, en definitiva, era una baja en el precio del asado con hueso”, le dijo a Diario RÍO NEGRO la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia de Larminat.

Consultada por el impacto en los valores, indicó que después del bajón inicial, cuando sorprendieron promociones de hasta $10.000 el kilo de asado, la ecuación empezó a emparejarse con el resto de la oferta, donde las sumas aparecen más cerca de los $25.000.

Sostuvo que, más allá del efecto que provocó la carne del norte en un principio, el precio que termina pagando el consumidor depende también de dónde este se encuentre o de la cadena en la que haya comprado.

«No trabajan de la misma manera una boca de expendio que está en la zona de la Confluencia y otra que, por ejemplo, se encuentra en el norte de la provincia», resumió la dirigente ganadera, quien sostuvo que la posición del campo patagónico «sigue siendo la misma», y que el riesgo para la hacienda ubicada al sur del río Colorado, luego de más dos de décadas sin ser inmunizada, es alto.

«Lo que proponemos, como dijimos, es que no se empareje para abajo y que el Senasa elija una política clara». agregó. Una de las opciones más comentadas, precisó, es avanzar hacia una normalización sanitaria con el resto del país, para que Argentina en su totalidad sea libre de aftosa sin vacunación.

Los valores, con cierta estabilidad

Al realizar un relevamiento por carnicerías y cadenas de Neuquén capital que trabajan con carne del centro y el norte del país, el panorama parece haberse estabilizado luego de los aumentos que presionaron a las pizarras el último trimestre.

Un local del bajo de la ciudad de Neuquén que trae cortes desde la provincia de Córdoba exhibe el kilo de asado a $20.000. El costillar completo, por su parte, lo ofrece a $17.000 el kilo.

«A veces baja, sobre todo por cambios en la calidad o por alguna modificación en la oferta y la demanda», explicó uno de los responsables del comercio.

Este medio también consultó con una cadena de supermercados, cuya sede principal se encuentra en la esquina de avenida Olascoaga y Perito Moreno. El kilo de asado se vende a un promedio de entre $14.000 y $16.000. El producto, a diferencia del anterior, aparece envasado.

Otro negocio de características similares, ubicado en la calle Láinez, comercializa la «tira» de asado a casi $20.000. La carne proviene de la provincia de Buenos Aires, según contaron ante la pregunta de Diario RÍO NEGRO.

Sobre el sendero de los precios en los últimos meses, analizaron que no hubo grandes movimientos. Lo anterior puede deberse, según explicaron, a que el margen para aplicar aumentos es reducido, ya que la oferta es alta y existen promociones puntuales en otras cadenas, sobre todo los fines de semana, el momento de mayor consumo para los cortes que se destinan a la parrilla.

Una explicación similar fue aportada por una cuarta carnicería, instalada en frente de la obra de la avenida Mosconi.

Allí, si se trata de un consumidor minorista, el kilo de asado con hueso arranca en los $19.000. Si la elección es por el costillar entero, la cifra baja algunos pesos, hasta $17.000. La carne, en todos los casos, llega desde La Pampa.

El impacto del precio de la hacienda

Para de Larminat, la nivelación de los valores también se vio influida por la suba de la hacienda en pie al norte del río Colorado.

Explicó que la recuperación del precio que siguen los productores puede obedecer a una situación de mayor «previsibilidad» y «estabilidad» en el mercado ganadero. «Hay más demanda, entonces el motor se pone en marcha«, comentó.

Aseguró que, en la actualidad, existe una mirada «a más largo plazo», lo que favorece la inversión en el sector. «La gente está demandando más carne y, al haber disminuido el stock en los últimos años, tanto por sequías como por medidas contraproducentes, quedan menos animales«.

A modo de conclusión, la referente rural, que también es productora, enfatizó que «cualquier cosa que atente contra la previsibilidad, detiene la mano inversora». Por eso, consideró importante que si existe un plan, sea del Senasa o de la secretaría de Agricultura de Nación, «sea comunicado y no se modifique».