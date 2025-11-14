Conmoción en el Alto Valle por la mujer embarazada que murió en la Ruta 6: «Nos dejaste siendo tan joven»

La Ruta 6 quedó marcada por la trágica muerte de una mujer de 30 años. La víctima circulaba a bordo de un auto que tras impactar contra una ambulancia, cayó a un desagüe en Roca. Si bien intentaron asistirla, lamentablemente cuando llegó al hospital se confirmó su muerte. En las últimas horas su familia confirmó que estaba embarazada.

El triste episodio conmocionó a todo el Alto Valle, sobre todo después de que se confirmó que la mujer, identificada como Rosana Nélida Zapata era madre de tres hijos y estaba embarazada. Lamentablemente tanto ella como su bebé, perdieron la vida luego del siniestro.

En medio del dolor, su familia acudió a las redes sociales para despedirla, el mensaje más destacado fue el de una tía identificada como Felisa Rosito, quien expresó: «Querida sobrina nos dejaste siendo tan joven y llevando una beba en tu vientre que no vamos a conocer. El Señor te reciba en sus brazos y de consuelo a tu esposo y tres hijos. Te vamos a amar y recordar siempre».

La víctima tenía 30 años.

A su vez una persona allegada a la víctima, posteó: «Ayer te felicitaba por la nena que esperabas. Esto es muy triste. QEPD»

Cómo fue el trágico choque en la Ruta 6

El comisario inspector, José González, narró cómo fue el siniestro. Una ambulancia privada dispuesta para la carrera de ciclismo, la Vuelta al Valle, se dirigía hacia al hospital de Roca con un código rojo. Recogió a dos heridos en un primer accidente en la zona conocida como «tras cruces» en la Ruta 6.

Durante el viaje al nosocomio, la ambulancia impactó contra un auto Renault Sandero que circulaba «en sentido sur-norte». La mujer «despista hacia su derecha y cae a un desagüe».

La conductora del Sandero fue trasladada hacia el hospital de Roca, pero murió en el lugar.