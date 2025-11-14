El calor se instaló en el Alto Valle: viernes con máximas de 33°C y posibilidad de lluvia, ¿qué pasa con el viento?

En la provincia de Neuquén rige una alerta amarilla por tormenta, pero en la región del Alto Valle el panorama será otro aunque no se descarta la probabilidad de lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperan máximas que superarán tranquilamente los 30°C, acá te contamos el detalle del pronóstico del tiempo.

El calor se instaló en el Alto Valle y ofrecerá un viernes ideal para disfrutar al aire libre. El organismo nacional detalló que la región experimentará temperaturas elevadas durante la mayor parte del día.

La máxima pronosticada alcanzará los 33°C, mientras que la mínima se situará durante la noche en los 28°C. Estas marcas térmicas anticipan un día muy caluroso.

Qué pasa con el viento y la lluvia

Si bien el SMN no adelantó alerta para el Alto Valle, el pronóstico señaló que durante la noche podrían surgir algunas precipitaciones aunque su intensidad no causará mayores inconvenientes.

En tanto el viento será un factor relevante en la jornada, especialmente por la tarde ya que se esperan ráfagas que podrían ser significativas, con valores que oscilarán entre los 42 y 50 Km/h.

El estado del cielo se mantendrá soleado a lo largo de todo el día, lo que contribuirá a la sensación de calor.