Neuquén celebra 121 años y hay suplemento especial de Diario RÍO NEGRO

Neuquén celebra 121 años y Diario RÍO NEGRO lo conmemora con un suplemento único que refleja la identidad de la ciudad y su mirada hacia el futuro. «Neuquén, ciudad inteligente«, este especial recorre la vida de una capital que se consolida como motor productivo, cultural y social de la Patagonia.

En sus páginas, los lectores encontrarán testimonios de vecinos, protagonistas de la vida local, empresarios, artistas, deportistas y referentes sociales, junto con un repaso de los hitos que marcaron el crecimiento de Neuquén desde sus orígenes hasta convertirse en el corazón de la región.

Esta entrega es, además, una invitación a pensar la ciudad en clave de futuro: cómo se reinventa, cuáles son sus desafíos y qué sueños proyectan quienes la habitan y la hacen crecer día a día.

Encontralo este viernes con tu Diario RÍO NEGRO. Además, todo el contenido en rionegro.com.ar y en nuestras redes sociales. ¿Querés suscribirte y recibir el diario en tu casa? hacelo acá. Además tenés beneficios en más de 300 comercios asociados.

Asfalto nuevo en Neuquén: en la semana aniversario, la avenida Combate de San Lorenzo ya luce renovada

La avenida Combate de San Lorenzo de Neuquén ya muestra un nuevo rostro con la repavimentación total, que fue finalizada como parte del plan “Orgullo Neuquino”. Se trata de 20 cuadras renovadas entre San Martín y Abraham, en una obra clave para una de las vías más transitadas de la capital provincial y que se presentó en la semana aniversario de la ciudad.

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, encabezó la inauguración de la obra y destacó la importancia de esta intervención en una vía de 20 cuadras, desde San Martín hasta Abraham. “Esa es una avenida muy transitada y que necesitaba volver a tener vida útil”, afirmó.

La repavimentación es parte de un plan integral que ya alcanzó 200 cuadras. La funcionaria aseguró que este trabajo de mantenimiento se sostendrá de manera permanente para ir cubriendo las calles que cumplan su ciclo de vida útil.