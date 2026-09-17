Neuquén celebra las Fiestas Patrias de Chile: música, danza y una historia compartida

La comunidad chilena de Neuquén celebrará sus Fiestas Patrias con la segunda edición del Festival de Música y Danza «Unidos por la Historia». El evento central será este viernes en el Cine Teatro Español, con una propuesta que convoca a expresiones artísticas y culturales de ambos lados de la cordillera. «La libertad le costó sangre, sudor y lágrimas a los latinoamericanos, así que hay que valorarla. La libertad es un valor superior, es el más importante», reflexionó el cónsul general de Chile en Neuquén, Alejandro Gibbons Munizaga, sobre esta fecha histórica.

En conversación con RTN, señaló que el 18 de septiembre conmemora el comienzo de un proceso de independencia que atravesó distintas etapas. Además, subrayó los lazos históricos que unen a Chile y la Argentina, y valoró el aporte de los pueblos originarios junto con la identidad común que se reconoce en el idioma, las comidas y las costumbres de la Patagonia.

Por su parte, la presidenta de la Fundación BPN, Marlene Velásquez, remarcó la cercanía afectiva entre ambas comunidades. «Nosotros tenemos muchos vínculos y a flor de piel», sostuvo en diálogo con Radio Universidad CALF.

La actividad se desarrollará a las 19:30 en el Cine Teatro Español de Neuquén este viernes. Surgió a partir de una propuesta del Centro de Residentes Chilenos de Neuquén y forma parte de los programas de integración binacional de la Provincia, junto a autoridades chilenas.

Una celebración con raíces compartidas entre Neuquén y Chile

El 18 de septiembre recuerda la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno de Chile en 1810. Para Gibbons Munizaga, ese hecho marcó el inicio de un camino que no concluyó de inmediato, debido a la resistencia de las fuerzas realistas y a las distintas fases que atravesó la emancipación. «La independencia es un proceso», subrayó el cónsul.

Sostuvo que la identidad patagónica expresa una combinación de tradiciones que antecede a las fronteras actuales. Los nombres de origen mapuche, las formas del habla, las comidas y las costumbres revelan esa historia compartida. «Nosotros ya tenemos nuestras identidades», señaló y añadió que tanto chilenos como argentinos incorporaron voces y prácticas de los pueblos que habitaron la región mucho antes de la formación de los Estados nacionales.

La agenda incluye un homenaje a Bernardo O’Higgins. Gibbons Munizaga recordó que O’Higgins destinó su patrimonio a la causa emancipadora y defendió la importancia de mantener viva la memoria de quienes lucharon por la libertad.

Un puente cultural entre Chile y Neuquén: la agenda del fin de semana

Según difundieron fuentes oficiales, la celebración contará con espectáculos de primer nivel. El escenario recibirá al conjunto folclórico Palomar de Chillán, que llegará desde el país vecino. También participarán artistas locales como Miguel Ángel Michelena, Jonathan Lillo, Leona Hermosilla, el grupo Tradiciones Chilenas de Roca, el Coro Arcoíris y la pareja de cueca conformada por Cristian y Paula Garrido.

Las entradas son limitadas, hasta completar las 637 butacas de la sala. Las personas interesadas podrán retirarlas el mismo viernes desde las 8.30 de la mañana en las boleterías del cine, a cambio de un alimento no perecedero. Esta iniciativa solidaria es un trabajo conjunto entre la Fundación BPN y el Centro de Residentes Chilenos.

Las actividades conmemorativas comenzarán más temprano. A las 11 de la mañana, el conjunto Palomar de Chillán protagonizará un «esquinazo», un baile típico chileno de carácter espontáneo, en la puerta del teatro. El profesor de folclore de la fundación, Miguel Núñez, acompañará esta presentación al aire libre.

Por la tarde, a las 18, la comunidad podrá participar de un homenaje a Bernardo O’Higgins. Este acto se realizará en el monumento dedicado al prócer, ubicado sobre calle Olascoaga.

Las actividades continuarán el sábado 19 con un almuerzo en la sede del Centro de Residentes Chilenos. Esa fecha corresponde al Día de las Glorias del Ejército de Chile y completa la celebración. «No sólo hay que recordar a los que nos dieron patria, sino también a los que estuvieron mucho antes», enfatizó Gibbons Munizaga.