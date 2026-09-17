Residencias de Salud en Neuquén: cuándo es el segundo examen provincial y cómo inscribirse

El Ministerio de Salud de Neuquén abrió oficialmente la convocatoria para el segundo examen de las Residencias de Salud. Se trata de una oportunidad para aquellos profesionales que quieran acceder a una formación de posgrado dentro del sistema público provincial.

Fechas y cómo inscribirse al segundo examen para Residencias de Salud en Neuquén

Según la información brindada por el Gobierno, la inscripción iniciará el próximo 22 de septiembre y se extenderá durante seis días, es decir hasta el 27 inclusive.

Tras esto detallaron que previo al examen, el 8 de octubre a las 13, se realizará un encuentro virtual de carácter obligatorio para las y los postulantes.

En tanto, el examen se tomará el 14 de octubre, también en modalidad virtual. A partir del 16 de octubre se dará inicio a las entrevistas y según lo previsto, el 1 de diciembre se iniciará el periodo de residencias.

Respecto a la inscripción se informó que se realizará mediante un formulario que será publicado en las fechas correspondientes en la página de Residencias. Se deberá adjuntar la documentación digitalizada requerida en un único archivo PDF, identificado con el apellido de la persona postulante.

Ante cualquier consulta se pueden comunicar al WhatsApp (+54 9 299-5550283) o al correo electrónico consultasresidenciasnqn@neuquen.gov.ar.