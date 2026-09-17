Violencia de género en Neuquén: crecen las denuncias y el «riesgo de femicidio»

La violencia de género mostró un fuerte aumento en la ciudad de Neuquén, con más de 250 intervenciones territoriales entre mayo y agosto y una presencia significativa de casos extremos. «Detectamos muchas situaciones de alto riesgo, con código A, con riesgo de femicidio», advirtió la subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad, Alejandra Oehrens.

Según un informe de la cartera, un amplio porcentaje de los casos se concentró en los barrios del oeste y tuvo como protagonistas, en su mayoría, a mujeres de entre 15 y 35 años, con hijos a cargo y escasos recursos económicos. La violencia física ocupó el primer lugar, aunque la subsecretaria observó un avance de la violencia económica, psicológica y vicaria.

Las consultas también crecieron de forma sostenida: pasaron de 110 en junio a 118 en julio y alcanzaron las 139 en agosto. Más del 70 por ciento ingresó por WhatsApp, un canal que, según la funcionaria, facilita el primer contacto con mujeres que necesitan ayuda y permite una respuesta más rápida ante situaciones críticas.

Crece la violencia de género en el oeste de Neuquén

El 80% de las solicitudes de intervención territorial provino de sectores del neuquino. Entre los barrios con mayor cantidad de casos aparecen Valentina Norte Rural, Valentina Sur, Villa Ceferino, Almafuerte, Cuenca XV y Colonia Rural Nueva Esperanza. Oehrens señaló que la cifra representa un incremento importante respecto del mismo período del año anterior.

«Pese a que hacemos tanto hincapié, capacitamos, damos charlas en los barrios, recurrimos con el equipo territorial y ponemos a disposición patrocinio, psicólogos y asistentes sociales, nos sorprende que cada vez sean más los casos», comentó Oehrens.

El perfil de las mujeres asistidas revela una fuerte situación de vulnerabilidad. Señaló que «el 99,99 por ciento de las mujeres atendidas en el territorio están a cargo de sus niños y de sus niñas». La mayoría tiene entre 15 y 35 años y solo el 20% cuenta con ingresos propios, en general provenientes de actividades informales. Según el informe, apenas siete mujeres declararon tener un empleo formal.

La falta de independencia económica y de una vivienda segura dificulta salir del círculo de violencia. La funcionaria indicó que solo 40 mujeres contaban con un lugar donde vivir después de separarse, mientras que las demás necesitaron una reubicación de emergencia o asistencia de familiares.

Por otro lado, el municipio detectó 31 nuevos casos judicializados de violencia económica, una modalidad que limita el acceso al dinero, al trabajo y a bienes esenciales.

Los hechos más graves suelen ocurrir durante la noche. «Entre las diez de la noche y las tres de la madrugada es donde se produce la violencia de género de mayor riesgo», precisó Oehrens. Ante una alerta, el equipo acude al domicilio, evalúa el peligro y articula la respuesta con los sistemas de seguridad, salud y justicia.

El organismo también ofrece patrocinio jurídico y acompañamiento psicológico y social.

Análisis: por qué aumenta la violencia de género en Neuquén

Oehrens atribuyó el incremento de las estadísticas a dos factores. Por un lado, más mujeres reconocen las distintas formas de violencia y se animan a pedir ayuda. Por otro, los episodios presentan una gravedad mayor. «No solamente se animan a denunciar: saben que este organismo responde y que los casos son judicializados», afirmó.

La subsecretaria también mencionó un aumento del consumo problemático de alcohol y drogas, además de cuadros de salud mental que no reciben tratamiento. Sin embargo, rechazó que estas situaciones expliquen por sí solas la conducta de los agresores. «Hay varones que son conscientes de lo que están haciendo y de cómo lo están haciendo. No tienen ningún desorden psiquiátrico», enfatizó.

Otro punto crítico que marcó es la respuesta judicial. Indicó que en el período analizado se iniciaron 15 expedientes nuevos: 14 en el fuero de familia y uno en el penal, y el área especializada mantuvo otras 50 causas activas.

Para Oehrens, las medidas pierden eficacia cuando el agresor permanece libre y conserva la posibilidad de hostigar a la víctima. «Las mujeres siguen siendo amedrentadas, amenazadas y violentadas. Es un círculo vicioso del cual nunca se pueden despegar», recalcó.

La funcionaria destacó el compromiso de los equipos municipales y del personal de salud mental, aunque reconoció que los servicios están desbordados ante el crecimiento de la demanda. También reclamó sanciones que frenen la reiteración de los ataques y protejan de forma efectiva a las víctimas. «Si la Justicia no es ejemplo a la hora de condenar, esto va a seguir persistiendo y cada vez peor», aseguró.

Alejandra Oehrens, subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén. (Foto: Florencia Salto).

Dónde pedir asistencia

La Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén recibe solicitudes de turnos y consultas de lunes a viernes, de 8 a 15. Además, publica semanalmente en sus redes sociales los números de guardia disponibles.