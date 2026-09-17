Weretilneck ironizó con el “autoritarismo” de los gremios ante los cambios en el Ipross

El gobernador Weretilneck defendió el proyecto que aplicará cambios en el Ipross y dejó un mensaje a los sindicatos. Foto: Chino Leiva

El proyecto que anunció el gobernador Alberto Weretilneck para modificar la ley del Ipross y dar libertad de elección a los trabajadores estatales de optar por la obra social generó el rechazo y observaciones de los sindicatos a los que hoy el mandatario respondió de manera irónica.

“Al final son más autoritarios los dirigentes gremiales que el gobernador”, respondió ante la pregunta de la prensa en Bariloche y hablando en tercera persona respecto de su anuncio.

De inmediato explicó su razonamiento: “Yo le estoy dando libertad de elección a los afiliados y ellos no quieren que los afiliados puedan elegir. Creo que es una buena manera de medir el ambiente democrático que tenemos en la provincia”, sentenció.

El gobernador destacó “tres” bondades que a su entender tiene el proyecto de ley que remitió a la Legislatura para su tratamiento en la próxima sesión que transforma el actual régimen de afiliación obligatoria para los estatales de la administración púbica provincial hacia una propuesta voluntaria u optativa de los trabajadores de afiliarse al Ipross.

Weretilneck enumeró un “triple impacto positivo” con la “libertad de elección a los agentes públicos provinciales y municipales”, un tema en el que el Gobierno ha hecho foco desde el anuncio.

También mencionó una eventual “jerarquización” de la obra social provincial porque “obliga al Ipross a competir” para mantener el caudal de afiliados y consecuentemente de ingresos.

Y agregó un tercer eje en la calidad de los prestadores: “Los obliga a ser buenos prestadores porque sino el Ipross le va a llamar la atención porque están perdiendo afiliados”, argumentó.