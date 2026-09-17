Villa La Angostura celebró el traspaso de la avenida de Circunvalación: «Luz verde para mejorar nuestras rutas»

La obra inició en abril del 2017 y desde noviembre del 2023 se detuvo. Foto: gentileza

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, celebró el acuerdo firmado ayer entre la Provincia y Nación para el traspaso de tres rutas nacionales ubicadas en la zona cordillerana, especialmente la finalización Circunvalación sobre la RN 40.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el jefe comunal aseguró que la obra, iniciada hace casi una década, no solo beneficiará a los residentes, sino también a los turistas y al transporte de carga.

Avenida Circunvalación: luz verde para mejorar las rutas

«Venimos muchos años a la espera, con todo lo que implica eso. Es una ruta que está planificada hace más de 30 a 35 años«, contó Murer. Detalló que la obra inició en abril del 2017 y que desde noviembre del 2023 se detuvo la continuidad a los trabajos.

«Va a llevar un tiempo, seguramente, pero ya el hecho de que pase a manos provinciales nos acerca mucho más a poder reactivar la obra y poderla ver finalizada«, sostuvo.

Afirmó que los beneficios que traerá la Avenida de Circunvalación serán «muy grandes» y alcanzarán no solo a los residentes de la localidad, sino también a los turistas y al tránsito de carga.

«Todo lo que se puede invertir en seguridad sobre las rutas me parece que es muy importante. Por fin tenemos esa luz verde para mejorar nuestros caminos, nuestras rutas», resaltó.

«Todas las obras en beneficio del turismo se están concretando»

«Gran parte de la traza ya está ejecutada«, explicó el intendente. Precisó que aún resta reparar las rotondas de los accesos Norte y Sur, y ejecutar las vías de cruce, que incluyen un puente sobre la calle Cacique Antriao.

«La intervención sobre la calle Cacique Antriao es de las más importantes que tendrá que llevar adelante la empresa que tenga la continuidad de esta obra«, puntualizó.

Estado de la obra 82% de avance registra actualmente la Circunvalación

El funcionario remarcó también que la finalización de la infraestructura llevará tiempo, tanto por la envergadura de la obra como por las condiciones climáticas. «Tenemos la veda climática que nos quita entre 4 o 5 meses poder avanzar a buen ritmo con una obra«, detalló.

Por último, destacó la gestión del gobernador, Rolando Figueroa: «Todas las obras que se están llevando adelante en beneficio del turismo se están concretando y eso nos da la garantía de que esto va a suceder».