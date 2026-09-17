Uruguay negó la instalación de un cable submarino entre Malvinas y Montevideo: «No se embroma con esas cosas»

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseveró que la instalación de un cable submarino entre las Islas Malvinas y Montevideo es «una noticia falsa».

Además, ratificó que el país mantiene la postura que el archipiélago pertenece a Argentina.

Malvinas: Uruguay negó pedido desde Reino Unido

«¿Hubo algún planteo formal del Reino Unido para establecer un cable sumbarino entre las Islas Malvinas y Uruguay?», le consultó la prensa al mandatario del país vecino quien aseguró: «Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo y ninguna consideración porque nunca hubo nada».

Y luego aclaró: «Lo que sí hubo fue una empresa norteamericana que está trabajando, pero no pensando en Malvinas como punto de enlace» por lo que afirmó que «es una noticia falsa».

En ese sentido, remarcó: «Este tema de un cable es un error por decirlo de alguna manera . Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas».

En esa línea, un periodista le preguntó: «¿Qué posición fija Uruguay en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas?» y el jefe de Estado uruguayo respondió: «Uruguay tiene posición fija. Las Malvinas son argentinas. Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos».

Conflicto por un stand de Malvinas

La aclaración de Yamandú Orsi se produjo en medio de otra controversia entre Argentina y Uruguay debido a la presencia de un espacio dedicado a las Islas Malvinas dentro del pabellón británico de la Expo Prado 2026.

La Embajada argentina había manifestado su rechazo ante la Cancillería uruguaya por el uso de la denominación “Falkland Islands” y por material que calificó como contenido político.

Ante ese episodio, el Ministerio de Relaciones Exteriores le sugirió a los legisladores evitar contactos oficiales con representantes del stand, luego del planteo efectuado por la Embajada argentina. Después, la Cancillería dejó sin efecto esa comunicación y sostuvo que había sido enviada por un “error involuntario”.

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