Piden en Viedma 20 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de cuatro hermanas menores de edad

En una desgarradora jornada judicial desarrollada en la ciudad de Viedma, se llevó a cabo la audiencia de cesura para determinar la pena que deberá cumplir un hombre acusado de abusar sexualmente de cuatro hermanas menores de edad. Tanto la Fiscalía como la Defensoría de la Niñez solicitaron de manera conjunta la pena de 20 años de prisión efectiva, mientras que la defensa penal del imputado apeló a un contexto de abandono estatal y solicitó el mínimo legal de ocho años.

La audiencia contó con la presencia de dos de las víctimas, quienes en la actualidad son mayores de edad, y fue presidida por el tribunal integrado por los jueces Ignacio Gandolfi, Carlos Reussi y Marcelo Chironi. La jornada inició con la declaración de cinco testigos citados específicamente para esta etapa del proceso, dando paso posteriormente a los alegatos de las partes.

Un impacto devastador en la salud de las víctimas

La fiscal Maricel Viotti Zilli, acompañada por el adjunto Tomás García Ansola, recordó que el pasado 28 de abril el acusado aceptó su responsabilidad en cuatro hechos de abuso sexual de diversa gravedad. Durante su exposición, la fiscal se expandió sobre el estado de las sobrevivientes y citó el informe del psicólogo forense, advirtiendo que las cuatro presentan «todos los síntomas posibles de estrés postraumático», incluyendo alteraciones del sueño, pesadillas recurrentes, pérdida de memoria, taquicardia y pánico constante.

Esta sintomatología fue ratificada en la sala tanto por el perito psicólogo como por el padre de las dos niñas más pequeñas, sumado a la reproducción de extractos de las cámaras Gesell. Viotti Zilli enfatizó la «pluralidad de víctimas y la relación de confianza que facilitó el accionar del acusado», señalando que el delito no solo vulneró la integridad física y psíquica de las niñas, sino que «destruyó a la familia».

En la misma línea se pronunció Juan José Alvarez Costa, Defensor de Niños, Niños y Adolescentes, quien junto a la defensora adjunta Nélida Flores calificó el accionar del acusado como perverso. Alvarez Costa remarcó la escalada de violencia con el paso del tiempo, precisando que dos de las hermanas sufrieron abusos con acceso carnal, y solicitó ponderar el impacto individual, las amenazas proferidas y la asimetría de poder. Considerando únicamente la falta de antecedentes penales y las condiciones personales del imputado como atenuantes, la acusación unificó su pedido en dos décadas de prisión.

El planteo de la defensa y la palabra de las víctimas

A su turno, la defensa penal —integrada por Belén Blanchet y Graciela Carriqueo— aclaró que no buscaba relativizar los hechos, pero argumentó que la pena «no puede constituir una retribución ciega y desproporcionada». Blanchet sostuvo que debe medirse el «nulo esfuerzo realizado por el Estado en favor del acusado», describiendo una infancia signada por la vulnerabilidad, el abandono escolar a los 12 años, la falta de contención familiar y un rendimiento intelectual inferior al promedio.

Asimismo, la defensa argumentó que el imputado ha permanecido en un aislamiento carcelario absoluto desde su detención en 2024, sin haber recibido ninguna visita, según certificaron testigos del Servicio Penitenciario Provincial. Por ello, alegando la «miseria histórica y las carencias socioeducativas» como factores atenuantes, la representación del acusado solicitó la pena de ocho años de prisión efectiva.

Antes del cierre del debate, el tribunal otorgó el uso de la palabra a una de las hermanas presentes y escuchó en dos oportunidades las manifestaciones del imputado. Tras concluir la sesión, los magistrados anunciaron que darán a conocer la sentencia definitiva en los próximos días.