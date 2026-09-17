Weretilneck confía que no se afecte el descuento por Zona Fría en la Patagonia
El gobernador dijo que "rechaza" cualquier cambio y remarcó que habría un "compromiso" del gobierno nacional para no tocar la situación actual.
El proyecto que se debate en el Congreso para modificar el concepto de Zona Fría en distintas regiones del país es seguido de cerca desde la Patagonia y el gobernador Alberto Weretilneck reiteró el rechazo a eventuales cambios en la región, aunque con un guiño a Nación.
“Rechazamos absolutamente cualquier perjuicio a la Patagonia”, enfatizó el mandatario provincial en una rueda de prensa en Bariloche.
De inmediato, dijo que mantiene contacto con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa: “Me dijo que el compromiso del gobierno nacional era no tocar la Zona Fría a la Patagonia”, afirmó.
El compromiso al que se refirió el gobernador es el anuncio que días atrás realizó Figueroa tras un encuentro con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Casa Rosada: “Algo muy importante que hemos trabajado es el compromiso del gobierno nacional de sostener la zona Fría en Neuquén y en la Patagonia”, dijo el neuquino.
El régimen actual contempla para la Patagonia un descuento del 50% sobre la tarifa plena de gas y el esquema que proponía la administración libertaria era dejar de garantizar expresamente el porcentaje de descuento y otorgarle al Poder Ejecutivo nacional margen para definirlo mediante decisiones administrativas.
“Zona Fría Patagónica es inalterable, y va a seguir con las condiciones con lo que venimos estableciendo. Para nosotros es muy importante”, dijo Santilli el martes.
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