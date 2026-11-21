Neuquén tendrá este sábado una propuesta para disfrutar al aire libre, con música en vivo, bandas locales y un sunset frente al río Limay. La actividad será en la Isla 132 y servirá como presentación de la 13ª edición del Pre Confluencia, el certamen que busca nuevos talentos para uno de los escenarios más convocantes del país.

La jornada, organizada por la Municipalidad de Neuquén, se realizará de 19 a 23 en el predio de Recursos Hídricos. La entrada será abierta a toda la comunidad y habrá distintas propuestas musicales para acompañar el atardecer.

Pre Confluencia en la Isla 132: qué bandas tocarán y cómo será el sunset frente al río Limay

La programación reunirá a artistas que participaron en ediciones anteriores del Pre Confluencia y que actualmente continúan desarrollando sus proyectos musicales. La propuesta tendrá distintos géneros y estilos, con cuatro presentaciones sobre el escenario.

En esta oportunidad, tocarán Nube, Gianella Pavón, D5 y Ladybell. Las bandas y artistas serán parte de una jornada que anticipará el camino hacia la próxima Fiesta Nacional de la Confluencia.

La Isla 132 será escenario de una tarde con bandas locales en vivo y un cierre con música electrónica frente al río Limay

Uno de los atractivos de la tarde será el sunset electrónico, que tendrá lugar durante el cierre del encuentro. La música acompañará la caída del sol, con el paisaje del río Limay como fondo.

La actividad también marcará el lanzamiento oficial de la nueva edición del certamen. Durante el encuentro se brindarán detalles sobre la convocatoria para músicos y bandas que quieran participar de la competencia.

Cómo inscribirse al Pre Confluencia 2027 y competir por un lugar en la Fiesta

Las inscripciones al Pre Confluencia quedarán habilitadas este sábado, una vez realizado el lanzamiento oficial. Los artistas y grupos interesados podrán anotarse a través de la página web de la Municipalidad de Neuquén.

En el sitio estarán disponibles los requisitos y condiciones de participación para formar parte de la convocatoria. La instancia permitirá seleccionar a los proyectos musicales que competirán por un lugar en la programación de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 se realizará del jueves 18 al domingo 21 de febrero de 2027 en el predio de la Isla 132.

La competencia se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de enero de 2027. En esas dos jornadas se presentarán los 12 artistas y bandas seleccionadas, que serán evaluados por un jurado.

De esa instancia surgirán ocho finalistas, que tendrán la posibilidad de subir al escenario principal de la Fiesta Nacional de la Confluencia. El certamen funciona como una plataforma para que músicos emergentes de Neuquén y la región puedan mostrar sus propuestas ante un público masivo.