La última semana completa de noviembre comienza de una manera diferente. El lunes 23 es feriado nacional en Argentina por el Día de la Soberanía Nacional, una oportunidad para extender el descanso antes de retomar las obligaciones laborales y personales.

En el plano astrológico, la temporada de Sagitario invita a mirar hacia adelante, recuperar el entusiasmo y comenzar a proyectar los objetivos de diciembre. La energía de este signo de fuego se asocia con los viajes, la expansión personal, el optimismo y la búsqueda de nuevas experiencias.

Para algunos signos, el feriado será ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de encuentros. Para otros, funcionará como una pausa necesaria para ordenar pensamientos y tomar decisiones.

¿Qué le espera a cada signo del zodíaco del lunes 23 al domingo 29 de noviembre de 2026? Estas son las predicciones astrológicas para el amor, el trabajo, el dinero y el bienestar.

Horóscopo semanal: qué le espera a cada signo del 23 al 29 de noviembre

Aries: una semana para recuperar energía y tomar impulso

Aries comenzará la semana con ganas de movimiento, encuentros y nuevas experiencias. El feriado del lunes será una buena oportunidad para cambiar de ambiente, realizar una salida o compartir tiempo con personas cercanas.

En el amor, una conversación pendiente podría ayudar a aclarar sentimientos. En el trabajo, la actividad se intensificará desde el martes y será importante establecer prioridades.

Consejo de la semana: aprovechá el descanso para recuperar energía antes de asumir nuevos desafíos.

Tauro: el feriado invita a bajar el ritmo

Para Tauro, la semana comenzará con una necesidad de tranquilidad. El lunes será ideal para disfrutar del hogar, descansar y recuperar el equilibrio después de días exigentes.

En cuestiones económicas, convendrá revisar gastos y evitar compras impulsivas. En el amor, los pequeños gestos tendrán más importancia que las grandes demostraciones.

Consejo de la semana: no llenes cada momento libre de obligaciones.

Géminis: encuentros, novedades y conversaciones importantes

Géminis tendrá una semana dinámica, especialmente en las relaciones personales. El feriado puede traer reuniones inesperadas, invitaciones o una oportunidad para retomar el contacto con alguien.

En el trabajo, una propuesta o una conversación podría abrir nuevas posibilidades. Será fundamental escuchar antes de responder.

En el amor, la comunicación será la principal herramienta para resolver diferencias.

Consejo de la semana: prestá atención a las oportunidades que aparecen a través de otras personas.

Cáncer: tiempo para la familia y las emociones

El comienzo de la semana encontrará a Cáncer especialmente conectado con su mundo emocional. El feriado del lunes favorecerá los encuentros familiares y las actividades que aporten tranquilidad.

A partir del martes, será necesario organizar asuntos laborales que quedaron pendientes. En el amor, una actitud más abierta permitirá fortalecer vínculos.

Consejo de la semana: dedicarte tiempo también es una manera de cuidar a los demás.

Leo: una semana favorable para disfrutar y destacarse

Leo sentirá afinidad con la energía de Sagitario, que estimula su creatividad y sus ganas de disfrutar. El lunes feriado será ideal para organizar una salida, una escapada o un encuentro especial.

En el trabajo, podrían aparecer oportunidades para mostrar una idea o asumir un nuevo desafío. En el amor, el entusiasmo ayudará a recuperar la complicidad.

Consejo de la semana: confiá en tus capacidades, pero evitá comprometerte con más actividades de las que podés cumplir.

Virgo: ordenar prioridades será la clave

Para Virgo, el descanso del lunes representará una oportunidad para desconectarse de las exigencias cotidianas.

La semana laboral comenzará el martes con asuntos que requerirán organización y atención a los detalles.

En el amor, será importante evitar las críticas innecesarias. En el dinero, convendrá mantener una planificación realista de cara a diciembre.

Consejo de la semana: no todo necesita resolverse de inmediato.

Libra: nuevas conexiones y decisiones personales

Libra comenzará la semana con una energía favorable para compartir actividades y fortalecer vínculos.

El feriado será una oportunidad para disfrutar de una salida o reencontrarse con personas importantes.

En el ámbito laboral, podría surgir una decisión que requiera evaluar distintas alternativas. En el amor, la sinceridad ayudará a recuperar el equilibrio.

Consejo de la semana: elegí aquello que realmente te aporte bienestar.

Escorpio: una semana para reorganizar el dinero y los proyectos

Después de su temporada astrológica, Escorpio comenzará a concentrarse en cuestiones prácticas.

El lunes feriado permitirá hacer una pausa y pensar en los próximos objetivos. Durante el resto de la semana, las finanzas y la organización personal cobrarán protagonismo.

En el amor, será un buen momento para dejar atrás discusiones que ya no aportan nada.

Consejo de la semana: administrá tu energía con la misma atención que tus recursos.

Sagitario: comienza una etapa de entusiasmo y renovación

Sagitario será uno de los signos protagonistas de la semana, ya que el Sol transita su temporada.

El feriado del lunes puede convertirse en una excelente oportunidad para viajar, organizar una salida o comenzar una actividad diferente.

En el amor, habrá mayor disposición para expresar sentimientos. En el trabajo, las ideas nuevas podrán ganar protagonismo a medida que avance la semana.

Consejo de la semana: aprovechá el impulso para avanzar, pero acompañá el entusiasmo con planificación.

Capricornio: descansar también forma parte de avanzar

Para Capricornio, la semana comenzará con la necesidad de recuperar fuerzas.

El lunes feriado será especialmente útil para desconectarse de responsabilidades y dedicar tiempo a actividades personales.

En el trabajo, convendrá evitar decisiones apresuradas. En cuestiones económicas, será un buen momento para revisar compromisos y organizar los gastos de fin de año.

Consejo de la semana: permitite disfrutar sin sentir que siempre tenés que producir.

Acuario: una semana de encuentros y nuevas ideas

Acuario encontrará inspiración en las conversaciones, las actividades grupales y los proyectos compartidos.

El feriado del lunes favorecerá los planes con amigos o las experiencias diferentes.

En el ámbito laboral, una idea que parecía lejana podría comenzar a tomar forma. En el amor, será importante respetar los espacios personales sin perder cercanía.

Consejo de la semana: compartí tus proyectos con quienes puedan ayudarte a desarrollarlos.

Piscis: intuición y nuevas prioridades

Piscis comenzará la semana con una sensibilidad especial y la necesidad de encontrar momentos de calma.

El lunes será ideal para descansar, disfrutar de actividades creativas o pasar tiempo en un entorno tranquilo.

Desde el martes, las responsabilidades laborales podrían exigir mayor concentración. En el amor, será importante expresar las necesidades personales con claridad.

Consejo de la semana: escuchá tu intuición, pero acompañá las decisiones importantes con información concreta.

Los signos que tendrán una semana especialmente favorable

Dentro de la interpretación astrológica de la temporada de Sagitario, Aries, Leo y Sagitario se destacan por su afinidad con la energía de fuego.

Aries: entusiasmo para iniciar proyectos y disfrutar de nuevas experiencias.

entusiasmo para iniciar proyectos y disfrutar de nuevas experiencias. Leo: creatividad, encuentros y oportunidades para recuperar la motivación.

creatividad, encuentros y oportunidades para recuperar la motivación. Sagitario: renovación personal y ganas de avanzar hacia nuevos objetivos.

Esto no significa que los demás signos tendrán una semana desfavorable. Cada uno podrá aprovechar el período de acuerdo con sus propias prioridades.

Lunes 23 de noviembre: cómo aprovechar el feriado según la astrología

El feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional permitirá que muchas personas disfruten de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

Desde una mirada astrológica, la temporada de Sagitario invita a utilizar esta pausa para cambiar de rutina, compartir experiencias, recuperar entusiasmo y pensar en los proyectos que quedan pendientes antes de finalizar el año.

Para los signos de fuego, puede ser una oportunidad para realizar actividades y disfrutar de encuentros. Los signos de tierra podrían preferir el descanso y la organización del hogar, mientras que los de aire encontrarán motivación en las relaciones sociales. Los signos de agua, por su parte, podrán aprovechar el tiempo para reconectar con sus emociones.

La semana del 23 al 29 de noviembre comienza con una pausa, pero también con una invitación a mirar hacia adelante y preparar el cierre del año con nuevas energías.