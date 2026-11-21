La salud de Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, continúa generando atención en el mundo del espectáculo. Después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica cerebral, el productor televisivo presenta una evolución favorable y su recuperación avanza de acuerdo con lo esperado por el equipo médico.

La última información difundida por su entorno, el viernes 20 de noviembre, confirmó que los profesionales dispusieron su traslado desde terapia intensiva hacia una habitación común con cuidados intensivos, una decisión que representa un avance en su recuperación.

El empresario permanece internado en el Instituto Fleni, sede Belgrano, donde continúa bajo supervisión médica y acompañado por su familia.

El último parte sobre Mariano Chihade: cómo evoluciona su salud

Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina Contenidos, fue la encargada de comunicar las novedades sobre el estado del productor.

Según informó a distintos medios nacionales, Chihade presenta una evolución favorable y su recuperación transcurre dentro de los parámetros previstos por los profesionales.

La portavoz también confirmó que el productor sería trasladado a una habitación común, aunque mantendría cuidados intensivos.

Hasta la última información pública consultada, no se había confirmado que el traslado ya se hubiera concretado ni se había anunciado una fecha de alta médica.

La familia mantiene un seguimiento cercano de su evolución mientras los especialistas determinan los próximos pasos.

Por qué operaron al marido de Mariana Fabbiani

La internación de Mariano Chihade se conoció el martes 17 de noviembre, cuando el Instituto Fleni difundió un comunicado sobre su situación.

El productor había ingresado para realizarse estudios programados después de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular.

A partir de ese hallazgo, los médicos completaron las evaluaciones necesarias y decidieron realizar una intervención quirúrgica.

La operación se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre y, según el parte médico difundido por la institución, se desarrolló sin complicaciones.

Posteriormente, los profesionales informaron que el paciente se encontraba en recuperación y presentaba una evolución favorable.

Por el momento, no se difundió públicamente un diagnóstico definitivo sobre la naturaleza de la imagen detectada, por lo que no corresponde atribuirle una enfermedad específica.

Mariana Fabbiani acompaña a Mariano Chihade durante su recuperación

Desde que se conoció la internación, Mariana Fabbiani permanece cerca de su esposo y decidió ausentarse temporalmente de la conducción de DDM, el programa que encabeza por América TV.

En su lugar, Martín Candalaft quedó al frente del ciclo y compartió con los televidentes las primeras novedades sobre la operación.

La conductora también utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas durante estos días.

La familia decidió mantener la privacidad sobre algunos aspectos de la recuperación y comunicar novedades médicas cuando lo considere necesario.

Qué se sabe sobre los próximos pasos de su recuperación

El avance más reciente es la decisión médica de modificar las condiciones de internación de Chihade después de su evolución favorable.

Sin embargo, el productor todavía necesita seguimiento y controles médicos, por lo que el anuncio no implica que haya recibido el alta.

La última comunicación de su entorno llevó tranquilidad respecto de su estado general, aunque no precisó cuánto tiempo deberá permanecer hospitalizado.

Mientras tanto, Mariana Fabbiani y sus familiares continúan acompañándolo en esta etapa posterior a la cirugía.

Al sábado 21 de noviembre, la información confirmada indica que Mariano Chihade evoluciona favorablemente, permanece bajo atención médica y se encuentra en proceso de recuperación.