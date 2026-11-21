La inestabilidad climática se mantiene en la Patagonia. Luego de varios días de temperaturas por debajo de los 30°C, viento constante y chaparrones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico con el cual lanzó una alerta por tormenta que tendrá impacto en un total de 11 provincias, entre ellas Neuquén y Río Negro.

Zonas y horarios afectados por la alerta de tormenta

El organismo nacional precisó que el temporal alcanzará varias ciudades del norte de Neuquén y Río Negro este sábado 21 de noviembre. Según el informe, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad las cuales podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos periodos de tiempo, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes de viento.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm que pueden ser superados localmente.

Respecto a las horas más complicadas, el Servicio Meteorológico indicó que si bien los chaparrones aparecerán desde la mañana, los mismos aumentarán su intensidad a partir de la tarde. Recién por la noche se prevé una mejoría.

Sobre las zonas bajo alerta en ambas provincias, precisó que son: Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches, Picún Leufú, Este de El Cuy y General Roca.