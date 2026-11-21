Federico Saiz (izq) y Juan Graziano, co-fundadores y directores de Grupo Tierra Gaucha, la cadena hotelera que hoy cuenta con 13 establecimientos en Bariloche y Brasil. Foto: gentileza

Un edificio de una hostería reciclado y convertido en hostel con servicios diferenciales, con 18 habitaciones en la zona céntrica de Bariloche, fue el punto de partida para Juan Graziano y Federico Saiz que cuando iniciaron Tierra Gaucha no se imaginaron que podían llegar tan lejos en poco tiempo.

Catorce años después de aquel comienzo tímido, la sociedad se transformó en un grupo con una cadena hotelera de 13 establecimientos (hoy son todos hoteles de dos y tres estrellas), de los cuáles una docena se concentra en Bariloche, la ciudad donde se expandieron principalmente, pero también pusieron bandera en Foz de Iguazú, como punto de inicio para un prometedor futuro en el mercado brasileño.

“Nuestro primer establecimiento fue un hostel en la calle Vice Almirante O’Connor, era una hostería que nosotros reciclamos, arreglamos porque estaba muy venida abajo y lo empezamos a trabajar”, recordó Juan Graziano, director Ejecutivo y CEO de Grupo Tierra Gaucha.

Juan Graziano, director Ejecutivo y CEO de Grupo Tierra Gaucha, cadena hotelera y de servicios turístico de Bariloche. Foto: Gentileza

El concepto desde un comienzo fue “que el pasajero se encuentre con una sorpresa, darle más de lo que contrataba porque generalmente pasa a la inversa. Por eso decidimos bajarle la categoría a esa hostería, hacerla hostel con todas las habitaciones con baño privado y muy buen desayuno”. El público objetivo en ese comienzo era familiar.

Graziano tiene una amplia experiencia en el mundo de la hotelería, luego de trabajar en marcas reconocidas como Alvear y Sheraton, y desembarcó en Bariloche a comienzos de la década del 2000 para iniciar la operatoria hotelera de la empresa de turismo estudiantil Travel Rock. Su socio, Federico Saiz, contaba en la ciudad andina con un hotel familiar.

«Durante la pandemia fue cuando hicimos el impulso más grande»

Con la expertice de ambos, el primer hostel se multiplicó: “En los siguientes tres o cuatro años, sumamos todos los años un hostel más”. Todas eran hosterías que se reconvertían con el mismo concepto y casi de manera natural, con el conocimiento académico, se fueron estandarizando los servicios: “Estandarizamos el desayuno, la imagen”.

Hotel Pioneros Suites, una de las últimas incorporaciones del Grupo Tierra Gaucha.

La pandemia, como para la mayoría, fue un “antes y un después”. “Durante la pandemia fue cuando hicimos el impulso más grande”, señaló Graziano, que a partir de ese momento comenzó a sumar hoteles a su cartera, con establecimientos más grandes como el Concept Bariloche (Moreno 136) y el Plaza Bariloche (Vice Almirante O’Connor 431). Una de sus más recientes incorporaciones es el hotel Pioneros Suites (Pioneros 200) donde cuentan con salón de eventos y convenciones para abrirse a otros públicos.

“A partir del 2020 tuvimos un impulso fuerte, fue un momento de mucho crecimiento y de mucho desorden también en la empresa porque triplicamos el personal y la cantidad de habitaciones las multiplicamos por 15”, recordó Graziano.

La reorganización interna y consolidación del grupo Tierra Gaucha

Con una oferta más amplia y orientándose cada vez más a la hotelería, el grupo avanzó a un proceso de reorganización de toda la estructura: “Dijimos paremos un segundo acá, acomodémosnos y después seguimos creciendo”.

Los co fundadores de Grupo Tierra Gaucha, Federico Saiz y Juan Graziano, en el último Fam Tour organizado por el grupo en Bariloche. Gentileza

“Este proceso no llevó dos días, veníamos trabajando, intentando armarlo aunque yo nunca le daba tranquilidad a la empresa porque aparecía un hotel y decía ‘metele’ armemos otro hotel, e iba sumando y sumando”, relató el ejecutivo que hoy tiene una estructura de 200 empleados con departamentos para cada uno de los sectores: operaciones, comercial, finanzas y administración, marketing.

Grupo Tierra Gaucha en la actualidad tiene un área de operaciones comerciales en Santiago de Chile, en busca de captar el público del país trasandino que llega a Bariloche y ampliar el mercado; y también en Foz de Iguazú, Brasil, donde además la empresa logró tener su primer hotel el Suiça Iguaçu Hotel & Resort, ubicado en la avenida Felipe Wandscheer.

“En Brasil primero armamos un mayorista de turismo en San Pablo, hoy tenemos una oficina comercial que vende Bariloche en Brasil y después se nos dio la posibilidad de tener nuestro primer hotel en Foz de Iguazú, un hotel típico de Brasil, con dos piletas, un hotel muy lindo”, señaló el CEO del grupo.

En todos los hoteles se busca un servicio de calidad y el público que los elige es amplio, desde familias, parejas, amigos y no solo llegan de distintos puntos de Argentina, también de Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay.

Graziano explicó que el modelo de negocios es alquilar por 10 0 15 años propiedades donde han funcionado establecimientos hoteleros y se reciclan a nuevo. “Eso nos permite seguir creciendo y seguir buscando nuevos mercados, trabajamos para conquistar nuevos lugares”.

La adaptación al mercado y el momento del turismo

La premisa del ejecutivo es la adaptación a los cambios porque entiende que “con los cambios políticos hay cambios en el turismo”. Graficó que se venía de un “turismo muy masivo que hoy no lo tenemos, los costos de los vuelos, los recursos que no llegan para poder hacer un viaje y esa gente como el dueño de un almacén de Santa Fe, el dueño de un taxi en Buenos Aires, tal vez es la gente que está faltando y es muy importante, nosotros apuntábamos a esa gente”, valoró.

“Bariloche por suerte y por el trabajo que se ha hecho, sigue siendo el destino más buscado en la Argentina, inclusive hoy está por encima de Buenos Aires y esto nos permite seguir con un posicionamiento de mercado grande”, señaló Graziano, que recientemente organizó junto al grupo empresario – a través de la agencia de viajes propia Bariloche Experiencie – un segundo Fam Tour con operadores de distintos puntos emisores para mostrar los servicios de su cadena hotelera, pero también el destino Bariloche.

La expansión del grupo tiene nuevos desafíos a futuro con una mayor presencia en Brasil, donde pretenden sumar más hoteles, y espera el momento para desembarcar en Buenos Aires.