Neuquén sortea televisores, notebooks y motos eléctricas en su aniversario: qué podes ganas si sos buen contribuyente

El sorteo aniversario de Neuquén premiará a quienes tengan sus cuentas al día. Foto archivo (Matías Subat)

El próximo jueves 25 de septiembre, la Municipalidad de Neuquén realizará el esperado sorteo aniversario por el 121° cumpleaños de la ciudad. Según informó el municipio, podrán participar por grandes premios todos los contribuyentes que mantuvieron sus obligaciones al día hasta el 30 de junio de 2025.

Premios millonarios por el aniversario de Neuquén y un sorteo que promete sorprender

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce, adelantó que el evento se llevará a cabo en el IJAN a las 12.30, bajo la supervisión de un escribano público. “Está muy interesante porque tenemos unos premios muy lindos”, destacó la funcionaria.

Entre los artículos sorteados se encuentran:

10 televisores Smart TV Phillips Ultra HD 4K de 55”.

4 notebooks Exo i3 (8GB RAM, 512GB SSD, 15,6”).

4 bicicletas eléctricas Enova rodado 26”.

2 motos eléctricas Marca Soco Modelo CUX.

Cómo consultar tu número de participación en el sorteo

Los vecinos que quieran saber su número de participación pueden ingresar a la página web oficial de la Municipalidad y colocar el número de patente o retributivo.

El municipio precisó que los ganadores serán notificados a través de correo electrónico o por teléfono, para coordinar la entrega de los premios en los días posteriores al evento. De esta manera, el gobierno local busca premiar el compromiso ciudadano y, a la vez, incentivar el cumplimiento de los tributos municipales.

Mariano Gaido, intendente de Neuquén. Foto: Matías Subat.

El intendente Mariano Gaido remarcó que estas políticas son posibles gracias al superávit municipal, que permite financiar mejoras en infraestructura y servicios públicos.

Entre los proyectos destacados figuran la tercera ciudad deportiva en el barrio Confluencia y el nuevo Balcón del Valle, inaugurados en el marco de este 121° aniversario. También se sumaron obras de asfalto en avenidas como República de Eslovenia y Los Paraísos, y el segundo edificio del Polo Científico Tecnológico.