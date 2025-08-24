Neuquén suma una nueva escuela técnica: el Gobierno anunció la obra clave, ¿dónde se ubicará?

Desde el Gobierno provincial informaron que la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, y el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, firmaron un convenio para la cesión de un terreno, que permitirá construir una nueva Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) en la capital neuquina. Detallaron que estará ubicada sobre la calle Casimiro Gómez.

Remarcaron que la iniciativa surge como respuesta al crecimiento de la matrícula en esa zona de la ciudad, impulsado por los nuevos loteos destinados a familias. Asimismo, el predio de 18.907 metros cuadrados distribuidos en dos lotes, estará dentro de la jurisdicción del Distrito Regional VIII del CPE.

“Contar con el espacio designado es el inicio del expediente para que la nueva EPET sea una realidad lo antes posible”, afirmó Temi. Desde el organismo afirmaron que esta institución se sumará a las 8 obras que están en ejecución y en proceso de licitación en toda la provincia.

Próximas obras en Neuquén: más escuelas en la provincia

En la provincia está en marcha la construcción de cuatro nuevas instituciones:

Añelo: EPET N°23.

San Patricio del Chañar: EPET N°26.

Plottier: EPET N°25.

Centenario: EPET N°29.

«Así también obras de ampliación y mejoras en otras 7 escuelas del nivel sumadas a las licitadas y adjudicadas, en proceso o próximas a licitar para su construcción», sostuvieron.