Domingo de alerta por viento: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas más fuerte en el Alto Valle?

Las ráfagas se mantendrán en 90 km/h, desde este martes hasta el día jueves. Foto: ilustrativa.

El Alto Valle vivirá un domingo sin lluvias pero con fuertes vientos, que afectará de manera similar a Neuquén capital, General Roca y Villa Regina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja la alerta para este domingo en Neuquén y Río Negro. Según el organismo nacional, se aguardan fuertes ráfagas en varias localidades del norte de la Patagonia. Los detalles.

Según informó el SMN, las condiciones serán estables en cuanto a precipitaciones, aunque marcadas por ráfagas intensas que podrían superar los 85 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde.

Asimismo, hacia la noche, el viento comenzará a disminuir ligeramente, aunque continuará presente con ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

Neuquén: domingo ventoso con ráfagas intensas que podrían superar los 85 km/h

Este domingo 24 de agosto, el clima en la capital neuquina estará marcado por una importante presencia de viento, con ráfagas intensas que representarán el principal fenómeno del día, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzará con una temperatura mínima de 9°C por la mañana y alcanzará una máxima de 22°C por la tarde. A pesar de que no se esperan precipitaciones en ningún momento del día, el cielo se presentará mayormente nublado desde la mañana hasta la noche.

El viento será el protagonista: durante la madrugada y la tarde se registrarán ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h. Por la noche, si bien disminuirán levemente, las ráfagas seguirán siendo fuertes, con velocidades que oscilarán entre los 60 y 69 km/h.

El momento más crítico del día se dará entre la mañana y la tarde, con ráfagas cercanas a los 87 km/h, lo que podría generar complicaciones en la circulación vehicular, especialmente en rutas abiertas y zonas rurales.

Viento fuerte y ráfagas que podrían superar los 85 km/h en Roca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo ventoso en Roca, con ráfagas de viento que alcanzarán niveles importantes, especialmente durante la mañana y la tarde. Si bien no se esperan lluvias a lo largo de la jornada, el clima estará marcado por la presencia de nubosidad variable y fuertes vientos.

La temperatura mínima será de 9°C por la mañana, mientras que por la tarde se espera una máxima de 22°C. El cielo estará mayormente nublado desde temprano y se mantendrá así durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones.

El viento estará presente durante la mañana y la tarde. Las ráfagas, en ese mismo período, podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h, lo que convierte a estas horas en el tramo más crítico del día.

Por la noche, si bien disminuirán levemente, las ráfagas seguirán siendo significativas, con registros de entre 60 y 69 km/h.

Villa Regina: un domingo ventoso con ráfagas intensas

Este domingo 24 de agosto el tiempo se mantendrá estable en cuanto a precipitaciones, pero el viento será protagonista en Villa Regina. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con el cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 9°C y ráfagas fuertes desde temprano.

Durante la mañana, las ráfagas podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h. Asimismo, el pico de intensidad se mantendrá en la tarde. Para la noche, si bien la situación mejora levemente, el viento continuará presente, con ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la máxima llegará a los 22°C por la tarde, y hacia la noche descenderá nuevamente a unos 15°C.