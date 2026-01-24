Neuquén tiende la mano a Chile: brigadistas y personal sanitario viajan a combatir los incendios
El Gobierno neuquino dispuso el envío de quince brigadistas, profesionales de la salud y vehículos de emergencia para asistir a Chile ante los incendios forestales. La ayuda forma parte de acuerdos de cooperación binacional.
La asistencia fue formalizada mediante un decreto provincial que habilita el traslado de quince brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén.
El Gobierno precisó que el contingente se completa con un médico, un enfermero y un chofer, además del envío de tres camionetas todo terreno y una ambulancia.
El decreto fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Según lo establecido en la normativa, la comisión de servicios se extenderá hasta el jueves 5 de febrero.
Cooperación entre Neuquén y Chile ante la emergencia forestal
El gobierno indicó que la colaboración forma parte de los mecanismos de cooperación binacional vigentes y se canaliza a través de la Agencia Federal de Emergencias del ministerio de Seguridad de la Nación.
Desde el Ejecutivo señalaron que el envío de recursos responde a la magnitud de los incendios forestales registrados en territorio chileno, con impacto en zonas pobladas y áreas naturales de alto valor ambiental.
La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, destacó que esta acción reafirma el compromiso de Neuquén con la solidaridad internacional y la asistencia mutua ante emergencias, en coordinación con las autoridades chilenas.
El contingente neuquino se integrará a las tareas de combate del fuego y apoyo sanitario en las regiones afectadas, mientras continúan los operativos para contener los incendios en el centro sur de Chile.
