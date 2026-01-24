Neuquén tiende la mano a Chile: brigadistas y personal sanitario viajan a combatir los incendios

El operativo incluye camionetas todo terreno y una ambulancia del sistema sanitario provincial. Foto: Neuquén Informa.

El Gobierno de Neuquén autorizó el envío de brigadistas, personal del SIEN y vehículos de emergencia para colaborar en el combate de los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble, en Chile. La asistencia incluye recursos humanos y logísticos.

Neuquén refuerza la ayuda a Chile con brigadistas y apoyo sanitario

La asistencia fue formalizada mediante un decreto provincial que habilita el traslado de quince brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén.

El Gobierno precisó que el contingente se completa con un médico, un enfermero y un chofer, además del envío de tres camionetas todo terreno y una ambulancia.

Incendios forestales en Chile. Foto archivo: gentileza Carabineros.

El decreto fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. Según lo establecido en la normativa, la comisión de servicios se extenderá hasta el jueves 5 de febrero.

Cooperación entre Neuquén y Chile ante la emergencia forestal

El gobierno indicó que la colaboración forma parte de los mecanismos de cooperación binacional vigentes y se canaliza a través de la Agencia Federal de Emergencias del ministerio de Seguridad de la Nación.

Desde el Ejecutivo señalaron que el envío de recursos responde a la magnitud de los incendios forestales registrados en territorio chileno, con impacto en zonas pobladas y áreas naturales de alto valor ambiental.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, destacó que esta acción reafirma el compromiso de Neuquén con la solidaridad internacional y la asistencia mutua ante emergencias, en coordinación con las autoridades chilenas.

El contingente neuquino se integrará a las tareas de combate del fuego y apoyo sanitario en las regiones afectadas, mientras continúan los operativos para contener los incendios en el centro sur de Chile.