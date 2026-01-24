Incendios forestales en Chubut: monitoreo permanente con fuerte despliegue en Los Alerces y Puerto Patriada

Chubut sigue combatiendo sus incendios forestales activos en diferentes puntos del Parque Nacional Los Alerces y la región de Puerto Patriada. El Gobierno provincial está trabajando de manera coordinada con un gran despliegue de brigadistas, equipos de apoyo y medios aéreos, además del seguimiento constante de las condiciones meteorológicas que pueden favorecer o empeorar la situación.

Varios de los focos están «contenidos», sin embargo la vigilancia se mantiene ante el peligro de que el fuego avance sobre terrenos que aún no fueron afectados.

La situación en Los Alerces y Puerto Patriada

En el caso del incendio en Puerto Patriada, según lo informado recientemente por el sitio local El Chubut, el mismo se encuentra contenido y en el lugar trabajan unos 83 brigadistas junto a 120 personas del equipo de apoyo, entre Bomberos Voluntarios, fuerza de seguridad, Vialidad y equipos de salud.

Actualmente hay cinco medios aéreos listos para ser desplegados, sin embargo debido a la baja visibilidad producto del humo combinado con el viento, no están pudiendo operar de forma adecuada. Para el transcurso del día se prevé un aumento de la temperatura con viento en incremento desde el mediodía y ráfagas estimadas entre 30 y 40 kilómetros por hora, lo que complicaría más el operativo.

Por otra parte el incendio en Los Alerces permanece activo. En el área del Parque Nacional trabajan actualmente 250 brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo, mientras que en la zona de Villa Lago Rivadavia se encuentran desplegadas otras 174 personas.

Según lo informado, este sábado se incorporarán 70 nuevos brigadistas provenientes de las provincias de San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Cruz.

En cuanto a los recursos aéreos, el sector cuenta con 15 medios disponibles, aunque por las condiciones meteorológicas adversas y la baja visibilidad, no se pueden usar.

Del operativo participan brigadistas de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Córdoba, San Juan, San Luis y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en un trabajo articulado entre distintos organismos provinciales y nacionales.

Por la situación, seis familias fueron evacuadas preventivamente. Además la Subsecretaría de Protección Ciudadana recorrió la zona de Marta Marchand para dar aviso preventivo de autoevacuación a los pobladores.

El Gobierno del Chubut informó que se continúa monitoreando la evolución de ambos focos de manera permanente, priorizando la seguridad de los vecinos y la preservación del patrimonio natural.