Neuquén y Río Negro bajo un martes cambiante: viento, sol y temperaturas que suben durante el día

Este martes Neuquén y Río Negro vivirán una jornada de transición entre el aire frío que domina la región y la llegada de temperaturas más cálidas, así lo informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Los cielos estarán mayormente despejados durante el día, aunque con nubosidad variable en algunos sectores, mientras que por la noche se esperan períodos de brisa ligera y descenso de la nubosidad.

Se prevé probabilidad de heladas en los valles, la meseta y la costa, con mínimas frescas durante la madrugada.

La temperatura máxima irá en ascenso, alcanzando valores agradables para la temporada, y los vientos soplarán desde el noreste en zonas bajas, mientras que en la cordillera se mantendrán del sudoeste con precipitaciones débiles.

Neuquén: martes despejado y con ascenso de temperatura

Este martes Neuquén registrará una jornada con cielo despejado durante el día y mínimas frescas durante la noche. La temperatura máxima alcanzará los 20 ºC, mientras que la mínima rondará los 3 ºC, en un leve ascenso respecto a la jornada anterior.

El viento soplará a 30 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 49 km/h, especialmente durante la tarde.

Roca y Cipolletti: jornada soleada con ráfagas intensas

Este martes Roca y Cipolletti tendrán una jornada con cielo despejado durante el día y mínimas frescas por la noche. La temperatura máxima llegará a 20 ºC, mientras que la mínima será de 3 ºC, en un ligero ascenso respecto al lunes.

El viento soplará a 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 49 km/h, especialmente por la tarde.

Las Grutas: martes con cielo despejado y aumento de temperatura

Las Grutas, uno de los destinos turísticos más concurridos de la costa de Río Negro, experimentará este martes una jornada despejada durante el día y mínimas frescas por la noche. La máxima llegará a 19 ºC y la mínima a 5 ºC, marcando un ascenso importante respecto al lunes.

El viento soplará a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 56 km/h, sobre todo por la tarde, generando sensación térmica más fresca a la orilla del mar.

Viedma: La máxima alcanzará los 18 ºC y se esperan ráfagas

Este martes Viedma presentará una jornada despejada con temperaturas en ascenso respecto a la jornada anterior. La máxima será de 18 ºC y la mínima rondará los 0 ºC durante la noche, marcando un cambio notable frente al lunes, cuando la ciudad tuvo una máxima de 12 ºC y una mínima de -2 ºC.

El viento soplará a 12 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 47 km/h, sobre todo por la tarde.