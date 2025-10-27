Una semana con calor y mucho viento en el Alto Valle: día a día el pronóstico para este fin de octubre

La semana en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se presenta con un panorama meteorológico dinámico. Tras una mañana con actividad, lo que resta de la jornada de este martes se mantendrá inestable. Se anticipan días de variabilidad térmica, con la presencia de ráfagas de viento en distintos momentos.

Para este martes 28 de octubre, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica un cielo ligeramente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima se ubicó en 6°C. Los vientos soplarán entre 13 y 31 Km/h, con ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 59 Km/h durante la tarde y noche, provenientes de dirección variable.

Cesa el viento, pero suben las temperaturas: a cuánto llegará la máxima a mitad de semana

Avanzando en la semana, el jueves 30 de octubre presentará un incremento en las temperaturas. La máxima se situará en 27°C y la mínima en 12°C. El cielo permanecerá nublado, y los vientos serán más moderados, entre 7 y 22 Km/h, con dirección variable durante la mañana.

El viernes 31 de octubre continuará con esta tendencia de ascenso térmico. Se espera una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 15°C. El cielo seguirá nublado en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, con vientos que se mantendrán entre 7 y 22 Km/h, predominando la dirección noroeste.

Fin de semana con máximas de 30°C y ráfagas que superarán los 50 km/h

El sábado 1 de noviembre comenzará con temperaturas elevadas para la región, alcanzando una máxima de 30°C y una mínima de 15°C. El cielo estará parcialmente nublado, y se sentirán vientos entre 13 y 31 Km/h. Las ráfagas podrían llegar a los 42 a 50 Km/h, con dirección variable.

Sin embargo, el domingo 2 de noviembre marcará un notorio descenso térmico en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El SMN anticipa una temperatura máxima de 13°C, mientras que la mínima sorprendente podría alcanzar los 41°C. El cielo se mantendrá ligeramente nublado, y los vientos oscilarán entre 13 y 41 Km/h, con ráfagas de 51 a 59 Km/h durante la noche.