Inicio de semana inestable en el Alto Valle: viento, lluvia y frío para este lunes en Neuquén y Río Negro

La tarde de este domingo en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se presenta con un cielo nublado y la persistencia de lluvias. Las condiciones de inestabilidad, que ya se manifestaron en la mañana, continuarán durante la tarde. Se espera una jornada marcada por el viento, afectando la región patagónica.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo la temperatura máxima en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro alcanzará los 14°C. La mínima, por su parte, se situó en los 2°C. Las condiciones inestables se mantendrán durante toda la tarde.

La probabilidad de lluvias se mantiene alta para el resto del día, con porcentajes que oscilan entre el 40% y el 70%. Se recomienda a los residentes tomar precauciones ante la posibilidad de precipitaciones. Estas podrían ser persistentes en algunos sectores de la región patagónica.

Inicio de semana con fuertes vientos en el Alto Valle: las ráfagas alcanzarán los 42 km/h

El viento soplará con intensidades entre los 23 y 31 Km/h, predominando la dirección del Este. Esta condición afectará la sensación térmica en toda la región. Se recomienda asegurar objetos que puedan ser volados por la acción del viento.

Además, se anticipan ráfagas que podrían superar los 42 Km/h, sumando un factor de complicación a la jornada. El SMN advierte sobre la necesidad de precaución. Estos picos de velocidad pueden sentirse especialmente en zonas expuestas del Alto Valle.

La combinación de lluvia y viento configurará un escenario complejo para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca). Se aconseja a la población extremar los cuidados, especialmente al conducir. Las condiciones serán desfavorables durante la segunda mitad del día.