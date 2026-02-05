Neuquén y Río Negro se suman a la Marcha Federal del Orgullo este sábado

Neuquén y Río Negro vuelven a ser parte de la marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. Este 7 de febrero las calles vuelven a teñirse de colores con el lema: “Frente al fascismo: ¡Solidaridad!”, a nivel nacional.

«A un año de la primera Marcha Federal del Orgullo LGBTIQNB Antifacista Antiracista, volvemos a llenar las calles», dicen desde Neuquén las organizaciones que convocan a movilizar. Se trata de una marcha «antifascista, antirracista, antiimperialista y antiextractivista».

Las organizaciones expusieron: «Porque los discursos de odio nos cuestan la vida. Al calabozo no volvemos nunca más».

La marcha se convoca también para, rechazar la persecución a migrantes, el gatillo fácil y la criminalización de las niñeces, y para posicionarse contra el imperialismo y las guerras que se hacen en nombre de las comunidades.

Además, es un llamado a defender el territorio y los bienes comunes, frente a un modelo extractivista que «contamina el agua, el aire y la tierra, y que amenaza leyes ambientales clave como las de glaciares y bosques, además del lago Mari Menuco».

Marcha del Orgullo en Neuquén y Río Negro: dónde y a qué hora

En Neuquén convocan a las 6. 30 en el Monumento a San Martín. Radio abierta y luego movilizar por la ciudad.

En Barioche a las 5 en Onelli y Moreno para marchar a las 6 hacia la Plaza de los Pañuelos y Kultrunes.

En Fiske Menuco, General Roca, a las 7 en Plaza San Martín.

En Cinco Saltos a las 7 en Plaza San Martín.





