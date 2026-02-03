Neuquén refuerza un programa para víctimas de violencia de género que nunca logró cubrirse

Ivana Rosales murió en 2017 como consecuencia de las secuelas que dejó en su cuerpo el intento de femicidio cometido por quien era su pareja, Mario Garoglio. Tras el caso, el Estado provincial asumió su responsabilidad y uno de los compromisos que adoptó, como garantía de no repetición, fue crear el servicio de patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género. Desde su puesta en marcha, el cuerpo de abogadas y abogados nunca logró completarse.

El gobierno provincial relanzó ahora la convocatoria de profesionales para cubrir los cargos.

Hasta el momento hay cuatro abogadas que brindan el asesoramiento: dos en Neuquén capital, una en la Comarca y otra en Los Lagos. Zapala y Chos Malal siempre estuvieron vacantes.

El llamado que se abrió es para ocupar siete puestos, uno por cada región: Confluencia, Limay, Alto Neuquén, Lagos del Sur, Vaca Muerta, Comarca y Pehuén.

Las profesionales, en su mayoría mujeres, no son empleadas estatales sino que están contratadas para prestar el servicio. Firman un acuerdo en el que pueden asumir como máximo 50 causas anuales (esto incluye desde una demanda por alimentos hasta un denuncia penal por lesiones).

Según las cifras oficiales durante 2025 el servicio atendió un total de 55 casos: 25 en la Confluencia (3 penales y 22 de Familia), 20 en Los Lagos (13 penales y 7 de Familia) y 10 en la Comarca (2 penales y 8 de Familia).

Los datos están por debajo del cupo anual previsto. Esto puede estar relacionado a la baja publicidad del servicio, lo que afecta el acceso efectivo y oportuno de las víctimas.

Con la reestructuración del gabinete que hizo el gobierno en diciembre pasado, el equipo pasó a depender de Lorena Barabini, secretaria de Mujeres y Diversidad. Uno de los objetivos es justamente mejorar las derivaciones y el monitoreo de los casos.

La ley 3106 que creó el cuerpo en 2018 se aprobó luego del doble femicidio de Carina y Valentina Apablaza en Las Ovejas.

Cómo es la selección

El plazo para la presentación de las inscripciones vence el martes 24 de febrero. Quienes se anoten deberán contar, entre otros requisitos, con un mínimo de dos años de ejercicio profesional y acreditar especialidad en la materia y/o intervención en causas relacionadas con violencia de género.

Las profesionales que integran el cuerpo no podrán desempeñarse como empleadas del Estado provincial, nacional o municipal, con excepción de los cargos docentes.

La documentación debe enviarse al correo electrónico: secmujeresydiversidad@neuquen.gov.ar.

El proceso de selección tiene dos etapas. La primera consiste en asignar puntaje por antecedentes, según los parámetros que establece el decreto 1469/20. La segunda implica completar una capacitación en perspectiva de género y victimología que luego será evaluada. De allí surge el orden de mérito.

La modalidad de contratación es por prestación de servicios profesionales, con facturación mensual por el término de doce meses. Este ha sido siempre un punto crítico, ya que no gozan de condiciones de estabilidad, sino que se abonan honorarios.

Violencia extrema

Neuquén cerró el 2025 con seis femicidios y un transfemicidio. Las víctimas fueron: Olga Quinteros, Mabel Mena, Jéssica Scarione, Ángela Díaz, Azul Semeñenko, Mabel López Fernández y Florencia Rodríguez.

En tres de los casos habían denunciado situaciones de violencia de género en la justicia de Familia y una de ellas incluso recibió un botón antipánico.

De acuerdo al último informe del Observatorio Mumalá, el número de víctimas creció en comparación al año anterior cuando se registraron cinco crímenes.

Mientras tanto continúa desaparecida Luciana Muñoz, la joven que fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén.