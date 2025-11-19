No beber ni cocinar: el ITBA prohíbe el consumo de agua en Buenos Aires por niveles críticos de arsénico

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) emitió una grave advertencia, prohibiendo el consumo de agua en diez municipios bonaerenses. Esta medida se tomó tras actualizar su «Mapa de Arsénico», que detectó niveles tóxicos de la sustancia. Se estima que más de cuatro millones de habitantes del país podrían estar en riesgo por esta contaminación.

El estudio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) se basó en la recolección de más de 350 muestras de agua. Los resultados confirmaron que los niveles de arsénico superan los parámetros considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta problemática afecta directamente a más de veinte municipios en la provincia de Buenos Aires y otras regiones argentinas.

El informe clasifica las zonas según su nivel de peligrosidad, utilizando un sistema de colores. Las regiones marcadas en verde indican agua segura, mientras el amarillo alerta sobre posibles enfermedades. La situación más crítica se presenta en las zonas rojas, donde se prohíbe explícitamente beber el agua o utilizarla para cocinar.

Las zonas más afectadas en Buenos Aires por la presencia de arsénico en el agua

Diez localidades fueron clasificadas en la «zona roja», con la recomendación directa de no consumir agua de red ni de pozo. Entre ellas se encuentran Chivilcoy, Mercedes, Escobar, General Rodríguez, Cañuelas, Monte, Roque Pérez, Azul, Villarino, Almirante Brown, Ezeiza y San Vicente. Esta medida preventiva busca mitigar los riesgos asociados a la exposición prolongada.

Además, el estudio del ITBA identificó otras diez localidades en «zona amarilla», donde la población debe permanecer atenta. En este grupo se incluyen General Pueyrredón (Mar del Plata), Villa Gesell, Tres Arroyos, Olavarría, Junín, San Pedro, Bolívar, Baradero, Salliqueló y La Plata, junto a otros municipios del Gran Buenos Aires.

Cuáles son las consecuencias de consumir agua con alto contenido de arsénico

La ingesta de agua con niveles elevados de arsénico, por encima de los límites de la OMS, incrementa el riesgo de Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Esta patología puede evolucionar a cuadros graves como cáncer de pulmón, laringe, vejiga y riñón, además de enfermedades cardiovasculares y alteraciones neurológicas, especialmente en niños.

Un aspecto preocupante es que el arsénico carece de olor y sabor, haciendo que el agua contaminada parezca cristalina y segura. El Dr. Jorge Stripeikis, Director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales del ITBA, enfatizó la importancia de estos datos. «Buscamos aportar datos valiosos que ayuden a la toma de decisiones proactivas», destacó el especialista.

Se estima que alrededor de cuatro millones de personas en Argentina, principalmente en la llanura Chaco-Pampeana y zonas andinas de Cuyo y el NOA, están expuestas a niveles de arsénico superiores a los 10 μg/L. Esta situación persiste incluso si el agua cumple con otros parámetros de potabilidad vigentes.