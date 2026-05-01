Colapinto destacó la evolución de Alpine tras la clasificación sprint: «Las vueltas iban saliendo solas»

Franco Colapinto se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado por Alpine en el receso de abril. (AFP)

Franco Colapinto volvió a mostrar señales de crecimiento en el Gran Premio de Miami e igualó su mejor clasificación desde su llegada a la Fórmula 1 (también terminó 8° en el GP de Azerbaiyán en 2024, cuando corría en Williams). El piloto argentino se metió en la Q3 de la clasificación Sprint y finalizó en el octavo lugar, por delante de su compañero Pierre Gasly que finalizó décimo.

Luego de la sesión, el pilarense destacó las sensaciones al volante y marcó una diferencia respecto a fechas anteriores. «Me sentí rápido desde el principio del día y las vueltas iban saliendo solas, fue una sensación distinta a la de los fines de semana anteriores», expresó, dejando en claro el cambio de rendimiento.

El avance no fue casual. Tras un arranque irregular de temporada, Colapinto valoró el trabajo realizado durante el receso entre carreras, marcado por el parón de abril en el que no hubo carreras por los conflictos en Medio Oriente. «Hicimos cambios positivos y fuimos en la dirección correcta con el auto junto al equipo y los ingenieros», explicó, en relación a las mejoras implementadas en el monoplaza.

En la misma línea, también hizo referencia a los momentos difíciles que atravesó en las primeras presentaciones del año: «Fue un buen parate para volver a empezar. Veníamos de momentos duros y dolorosos, así que haber encontrado el rumbo es muy importante», aseguró.

Más allá del resultado, el argentino se mostró enfocado en lo que viene. «Contento por hoy, pero recién arranca el fin de semana. Ahora hay que seguir trabajando para lo que viene», remarcó, con la mirada puesta en el resto de la actividad en Miami.

Además, resaltó un aspecto estratégico que podría ser clave en lo que queda del fin de semana: haber administrado mejor los neumáticos que algunos rivales directos. «Es una ventaja haber cuidado gomas pensando en la clasificación», señaló.

Con este resultado, el argentino largará en zona de puntos en la carrera Sprint, que otorga unidades solo a los ocho primeros. Un paso adelante que confirma su crecimiento y el de Alpine en un circuito exigente como el de Miami.

Colapinto larga 8° en la carrera Sprint: hora y dónde verlo

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint : 13 a 14 horas

: 13 a 14 horas Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17.00 horas

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.