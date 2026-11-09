Día del Donante de Sangre: cómo donar en Río Negro y cuántas vidas se pueden salvar con un solo aporte

Una sola donación de sangre puede salvar hasta cuatro vidas. En Río Negro hay servicios de hemoterapia en 16 localidades. Foto: Marcelo Ochoa.

Donar sangre es un gesto sencillo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una sola donación puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas, por eso cada 9 de noviembre se busca generar conciencia sobre la importancia de mantener una red de donantes voluntarios y habituales.

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, el Ministerio de Salud de Río Negro reconoció a las personas que realizan este aporte solidario y destacó el trabajo de los equipos de hemoterapia de los hospitales públicos de la provincia.

La fecha recuerda la primera transfusión de sangre realizada con éxito en Argentina, en 1914. Desde entonces, la donación se convirtió en una práctica fundamental para garantizar la disponibilidad de sangre y sus componentes en el sistema sanitario.

La necesidad es permanente, la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse artificialmente. Por eso, los hospitales necesitan contar todos los días con personas dispuestas a donar, más allá de que exista una emergencia puntual.

Dónde se puede donar sangre en Río Negro

La provincia cuenta con servicios de hemoterapia en hospitales de distintas localidades. Según informó el Ministerio de Salud, los centros funcionan en Conesa, Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Sierra Grande, Jacobacci, El Bolsón, Bariloche, Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti, Allen, Roca, Villa Regina, Choele Choel y Río Colorado.

Desde la cartera sanitaria también agradecieron a los más de 70 profesionales, entre médicos, licenciados, técnicos y administrativos, que trabajan en estos servicios para garantizar que la sangre esté disponible cuando los pacientes la necesitan.

Cuáles son los requisitos para donar sangre

Quienes quieran convertirse en donantes deben cumplir con algunas condiciones básicas y presentarse con su DNI.

Los requisitos son:

Tener entre 16 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Gozar de buen estado de salud.

Haber dormido más de seis horas.

Desayunar antes de donar, evitando grasas y lácteos.

Dejar pasar al menos tres meses entre una donación y otra.

Por qué es importante conocer el grupo sanguíneo

Cada persona tiene un grupo sanguíneo (A, B, AB o 0) y un factor Rh positivo o negativo. Esta combinación determina la compatibilidad necesaria para recibir una transfusión.

Desde Salud señalaron especialmente la importancia de contar con donantes Rh negativo, ya que representan aproximadamente el 10% de la población y pueden ser más difíciles de conseguir cuando un paciente necesita una transfusión.

Quienes no puedan donar también pueden colaborar difundiendo la importancia de la donación voluntaria entre familiares y amigos.

Cuánto dura la donación de sangre

El procedimiento es rápido y se realiza en un ambiente seguro, con material descartable. La extracción dura entre siete y diez minutos y se obtiene una unidad de sangre de aproximadamente 450 mililitros, además de pequeñas muestras para realizar análisis posteriores.

Todo el proceso lleva alrededor de media hora.

En este marco, los hospitales de Río Negro realizarán distintas actividades durante la semana para convocar a la comunidad y promover la participación de nuevos donantes.