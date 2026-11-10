Semana de definiciones para la Convención Constituyente en Bariloche

Esta semana, la Junta Electoral deberá publicar la resolución donde se proclama a los constituyentes electos en Bariloche. Foto: Chino Leiva

A ocho días de las elecciones, esta semana se espera que los convencionales constituyentes electos den comienzo al debate por la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche.

Para empezar a reunirse, la Junta Electoral Municipal debe dar curso a la resolución que proclama a los candidatos electos, y el Ejecutivo debe convocar a la jura, que se prevé para este jueves, con horario y lugar a confirmar.

Norma Taboada, integrante de la Junta Electoral, explicó que, tras la publicación de la resolución del escrutinio definitivo del 4 de noviembre, quedó abierto el proceso de las 48 horas en las que los apoderados de las listas pueden presentar reclamos.

Este martes se revisarán los mismos, en caso de que existan, y caso contrario se dará curso a la resolución para proclamar a los candidatos electos. «La resolución de proclama y los certificados están preparados», aseguró Taboada a este medio. Sobre la posibilidad de abrir las urnas, Taboada señaló: «si apelan a la resolución, resuelve dentro de las 48 horas la Justicia Electoral. Si lo resuelto por la Justicia así lo dice, tendremos que abrir».

La semana pasada, La Libertad Avanza había impugnado el recuento provisorio y solicitó la apertura de más de 40 urnas, pero la autoridad electoral había rechazado el pedido. Según la lista que encabezó Martin Govetto, candidato electo junto con Laura Pérez Lavayén, no avanzarían en la opción de ir al Juzgado Electoral por este tema.

La Junta Electoral Municipal es la encargada de revisar el proceso de elección para la conformación de la Convención Constituyente para la reforma de la Carta Orgánica. Foto: Chino Leiva

Yanina Sánchez, actual asesora letrada del Municipio y presidenta electa de la Convención Constituyente, confirmó a Diario RÍO NEGRO que «el jueves sería la jura». El horario y lugar aún están por confirmarse, aunque se baraja la posibilidad de que sea en el Gimnasio Municipal 3, ya que la sala de sesiones del Concejo no tendría el tamaño suficiente para el acto.

Según la normativa, a partir de ese momento los candidatos tienen otros dos días para confirmar el lugar de reunión y empezar a trabajar en el reglamento y funcionamiento para los próximos 60 días en los que deberán redactar el nuevo texto. Según confirmaron desde el Ejecutivo, los convencionales constituyentes se reunirán a sesionar en el edificio Polivalente de la Municipalidad.

Desde su rol como presidenta, contó que ya viene trabajando en una propuesta que tendrá «cuatro o cinco» comisiones de trabajo, donde se concentrarán los debates de los distintos capítulos de la Carta Orgánica.

Otro reclamo, que tampoco fue tomado por la Junta, fue el pedido de postegar la proclamación del candidato Adrián Grau, de la lista Estamos Haciendo Bariloche, solicitado en una carta conjunta que firmaron los dos candidatos de La Libertad Avanza junto con las candidatas Andrea Galaverna, Josefina González Elizondo y el candidato Javier Inalef, de Fuerza Bariloche.

La Junta Electoral respondió a los candidatos que no tiene competencia sobre el asunto, y que el mismo deberá ser resuelto por la Justicia. Antes de los comicios, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) había radicado una denuncia penal por apología del delito ante el Ministerio Público Fiscal.

En conversación con este diario, la semana pasada Sánchez afirmó que el candidato «fue hackeado» y que ya «hizo su descargo». Tal como señaló la autoridad electoral, dejó la decisión en manos del poder judicial.